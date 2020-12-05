  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Felçli tilkiyi yürüteçle "ayak"landırdılar
Aktüel

Felçli tilkiyi yürüteçle "ayak"landırdılar

Yeniakit Publisher
2020-12-05 14:40:35 -
Felçli tilkiyi yürüteçle "ayak"landırdılar

VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezince bir hayvanseverin geliştirdiği yürüteç, felçli tilkiye takıldı.

Kent kırsalında yaralı bulunan felçli tilki, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edildi.

Merkezde bir hayvansever tarafından geliştirilen tekerlekli yürüteç takılan tilki, belli saatlerde dışarı çıkarılarak gezdiriliyor.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, bölgedeki bütün yaralı yaban hayvanlarının tedavilerini yaptıklarını söyledi.

Tedavileri uzun süren hayvanlara kreş hizmeti verdiklerini ifade eden Aslan, şunları belirtti:

"Bir köyümüzde yol kenarında trafik kazasına bağlı yaralanan bir tilki merkezimize getirildi. Yaptığımız muayenede bel omurlarında kırık tespit ettik. Genel durumu düzeltilmek üzere gerekli tedaviler yapıldı. Fakat arka ayakları felç olduğu için yürümesi zor. Bir ayağında da kopma ve kısalma olduğu görüldü. Tilkinin dışarda gezebilmesi için protez takılması önerildi. Biz de rehabilitasyon sürecinde bu yürüteci taktık. Tilki beli saatlerde çevrede gezebiliyor."

Yaralı hayvanları tedavi ettikten sonra doğaya saldıklarını anımsatan Aslan, "Bu tilki de yaralı olduğu için doğaya dönemeyecek. Onu misafir ettiğim sürece refahını üst seviyede tutup hayatını devam ettirmesini sağlayacağız. Genelde kedi ve köpeklere yürüteç takılıyor. Yaban hayvanlarında protez pek tercih edilmez. Yaşadığı sürece ona en iyi şekilde bakmayı amaçlıyoruz." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdurrahman Dilipak'tan çok önemli uyarı: Bunu yapmazsak felaket kapıda
Gündem

Abdurrahman Dilipak'tan çok önemli uyarı: Bunu yapmazsak felaket kapıda

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit'in Youtube kanalında sosyal medya ve internet kullanımına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu..
Karamollaoğlu
Siyaset

Karamollaoğlu "Ülkeyi yönetmek için değil" deyip CHP ile neden ittifak yaptıklarını açıkladı

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, CHP ile ittifak yapmalarının nedeninin ülkeyi yönetmek değil, sistemi değiştirmek olduğunu söyled..
Kritik anlaşma! Türkiye ve Katar'ı yakından ilgilendiriyor
Dünya

Kritik anlaşma! Türkiye ve Katar'ı yakından ilgilendiriyor

Türkiye için Doğu Akdeniz'de büyük kritik sahip Libya yeni bir anlaşmaya daha vardı. Türkiye ve Katar'ın toprak bütünlüğünü her seferinde de..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay