Felçli köpeğine her gün 2 saat antrenman yaptırıyor

Kamyon şoförü Remzi Günaslan, felç nedeniyle arka ayaklarını kullanamayan 3 yaşındaki "Fıstık"ın yeniden koşup oynayabilmesi için fedakarca çaba gösteriyor - Günaslan, İÜ Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi'nde ameliyat olan köpeğini, sağlığına kavuşması için her gün iki saat yüzdürüyor, koşturuyor ve fizik tedavi uyguluyor - Remzi Günaslan: - "Fıstık benim can dostum. Ona ben bakacağım, iyileşene kadar mücadele edeceğim. Onu iyileştirmek için elimden geleni yapmak zorundayım" - "Bakarsam iyileşir, bakmazsam iyileşme şansı yok, sakat kalabilir. Ben de her gün işimi, gücümü bırakıyorum ve sahile getiriyorum Fıstık'ı"