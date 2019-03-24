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Idai Tayfunu'nda can kaybı 700'ü geçti!

Üç ülkeyi etkileyen Idai Tayfunu'nda bilanço giderek ağırlaşıyor. On binlerce insan sıtma veya koleraya yakalanırken can kaybının da 700'ü geçtiği bildirildi.

24 Mart 2019 Pazar 09:59
Idai Tayfunu'nda can kaybı 700'ü geçti!

Güney Afrika ülkelerinden Mozambik, Zimbabve ve  Malavi'deki kasırga ve kuvvetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle ölenlerin  sayısı 700'ü geçti. 

Mozambik Arsa ve Çevre Bakanı Celso Correia, Mozambik'teki Idai  kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 417'yi geçtiğini açıkladı.

Kasırga nedeniyle Zimbabve'de 259, Malavi'de ise 56 kişi hayatını  kaybetti.

Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken on binlerce kişiye sıtma ve kolera teşhisi konuldu.

1,7 milyon insan etkilendi

Mozambik, Zimbabve ve Malavi'de geçen hafta meydana gelen Idai  kasırgası ve sellerden yarısı çocuk olmak üzere 1,7 milyon insan etkilendi.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, ülkede kasırga ve sel nedeniyle  hayatını kaybedenler anısına 3 gün ulusal yas ilan etmişti. 

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 09:59
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