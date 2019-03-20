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Felaketin yaşandığı ülkede üç gün ulusal yas ilan edildi

Ulusal televizyonda yayınlanan açıklamaya göre, en az bin kişinin yaşandığı sel felaketinin yaşandığı Mozambik'te üç gün ulusal yas ilan edildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:01
Felaketin yaşandığı ülkede üç gün ulusal yas ilan edildi

Güney Afrika ülkelerinden Mozambik'te, kasırga ve selde hayatını kaybedenler anısına 3 gün ulusal yas ilan edildi.

Devlet Başkanı Filipe Nyusi, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, ülkede kasırga ve sel nedeniyle hayatını kaybedenler anısına 3 gün ulusal yas ilan edildiğini belirtti.

"Ölü sayısı bini geçebilir"

Kasırga ve şiddetli yağışların neden olduğu sellerden yaklaşık 350 bin kişinin etkilendiğini ifade eden Nyusi, felakette yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Mozambik'te geçen hafta meydana gelen kasırga ve sel nedeniyle en az 200 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Ülkenin kıyı şehri Beira'nın yüzde 90'ı sel ve fırtınadan etkilenmişti.

Selin vurduğu bölgeleri ziyaret eden Devlet Başkanı Nyusi, ölü sayısının bini geçebileceğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:01
  1. Güney Afrika
  2. Mozambik
  3. Devlet Başkanı Filipe Nyusi

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