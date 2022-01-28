Felaketin sebebi liyakatsiz yandaşlar

Hizmet yerine şovlarıyla gündeme gelen İBB Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yandaşlarını kadrolara almak adına belediyenin kurumsal hafızasını sildiği ortaya çıktı. CHP’li yönetimin işbaşına gelmesiyle birlikte karla mücadelede yurtdışında eğitim görmüş tecrübeli isimlerin tasfiye edilerek, bu noktada hiçbir deneyimi olmayan iş bilmez yandaşların istihdam edildiği öğrenildi. Önceki yıllarda afet durumuna gelebilecek büyük kar yağışlarına karşı mücadelenin en etkili yürütüldüğü ülkelere eğitim için gönderilerek orada deneyim kazanan uzman İBB personelinin, CHP’li yönetiminin işbaşına gelmesiyle görevine son verdiği öğrenildi. Akit’e konuşan uzmanlar, İstanbul’daki kar felaketinin bir nedenin de İBB’nin operasyonel hafızanının silinmesi nedeniyle yaşandığını ifade etti.

Operasyonel hafızası silindi

İBB Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir, şunları ifade etti: “Kadir Bey, 2004 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevini devraldıktan sonra, olası bir kar yağışında İstanbul trafiğinin felç olmaması ve sıkıntılara sebebiyet vermemesi için zor kış şartlarındaki ülkelerde karla mücadelenin nasıl yapıldığını tespit etmeleri için ilk dönemlerinde Moskova’ya bir ekip gönderdi. Yaklaşık 10 kişiden oluşan bu ekip müdür ve daire başkanlarından oluşuyordu. Oradaki çok zor şartlar altında gerçekleşen çalışmaları izlesinler, incelesinler ve ona istinaden burada karla mücadele çalışmaları ona göre dizayn edilsin diye. Moskova’da eğitim gören çekirdek ekip haricinde, burada Aralık 1 ile Mart sonuna kadar düzenli bir şekilde görev yapan yaklaşık bin 200 civarında tecrübeli bir ekip daha vardı. Yeni yönetimle birlikte bu ekip de büyük oranda tasfiye edildi. Bugün gördüğümüz o araçların kaymalarının asıl nedeni bu tecrübeli ekiplerin artık var olmamasından kaynaklanıyor. İBB’nin deneyimli operasyonel hafızası tamamen silindi. Zaten AKOM’un başında da bir buçuk yıllık tecrübeye sahip bir kişi var. AKOM’un hafızası, tecrübeli aklı tamamen temizlendi. İstanbul, belki de hayatında ilk kez kar gören birine teslim edildi.

Karla mücadele için özel ekip

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da, şunları dile getirdi: “AK Parti döneminde sadece karla mücadele için özel ekipler oluşturulurdu. Kendi tecrübeli personelimizin yanında karla mücadele için geçici elemanlar alınır ve ona göre eğitilirdi. Ekipmanlar da ona göre hazırlanırdı. Ancak şimdi öyle bir sistem yok. Tecrübeli personel tasfiye edildiği için yetişmiş personel sıkıntısı var. Mesela kar küreme aracı için işe alınan şoför, öndeki süpürme aparatını indirmeyi bilmiyor. Bu tür tecrübesiz elemanları alıp üstelik bunları eğitmeden karla mücadeleye girdikleri için doğal olarak böyle bir manzara ortaya çıktı. CHP’li yönetim, malzeme alımında da liyakatsiz. AK Parti döneminde bu tür çalışmalar için en uygun zaman dilimi seçilirdi. Mesela, tuz alımında fiyatların ucuz olması nedeniyle kış biter bitmez ihaleye çıkılır, uygun fiyata stoklar tamamlanırdı. O nedenle martta, nisanda alım yapardık. Bunlar ise kasım ayında ihaleye çıkmışlar. Ellerinde tuz olmadığı halde fiyatları yüksek bularak 10 Ocak’ta ihaleyi iptal etmişler. Tuza ihtiyacın en yoğun olduğu dönemde ihaleye çıkarsanız fiyatlar yükselir tabii.”