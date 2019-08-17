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Felaketin izleri hiç geçmedi

17 Ağustos 1999 Marmara depreminde Gölcük Donanmada askerlik yaparken 24 saat göçük altında kaldıktan sonra hayata dönen Muammer Küçük, yaşadığı o anları anlattı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:06
Felaketin izleri hiç geçmedi

17 Ağustos 1999 Marmara depreminde Gölcük Donanmada askerlik yaparken 24 saat göçük altında kaldıktan sonra hayata dönen Muammer Küçük, yaşadığı o anları anlattı.


Merkez üssü Kocaeli Gölcük olan büyük 17 Ağustos 1999 depreminin 20. yılı dolayısıyla anılarını anlatan depremzede Küçük, “Gölcük askeri donanmada askerlik yapıyordum. Çok şey yaşadık. O akşam 02.00- 05.00 nöbetindeyim. Çok samimi candan bir arkadaşımla nöbet mahallerimiz yan yanaydı. Deprem esnasında arkadaşımı kaybettim deniz aldı götürdü ve cesedi bulunamadı. Ben ondan daha şanslıydım, nöbet mahallinin olduğu göçük altında kaldım. Daha sonra bir şekilde kurtarıldım. Çıkartıldıktan sonra bana söylenen 24 saat göçük altında kalmışım. Göçük altındaki hatırlayamıyorum ama öncesindeki anlar gözümün önünden gitmez. O sesi hiç unutamıyorum birde denizle gökyüzünün birbirine girdiği anı” diyerek aynı zamanda başka arkadaşlarını da kaybederek o anda yaşadıklarının kendisinde psikolojik anlamda büyük hasarlar bıraktığını ve tedavi gördüğünü belirtti.


Enkazdan çıkartıldıktan sonra vücudunda küçük sıyrıkların dışında büyük hasarların olmadığını söyleyen Küçük, “Psikolojik sıkıntılarım oldu. Sorarsanız keşke fiziksel olarak olsaydı da psikolojik olarak olmasaydı derim. Bunun izlerini atmak öyle kolay değil. Bir şekilde benimle gidiyor, bende izleri hala var. Askerlik sonrasındaki yıllarda da sorunlar yaşadım. Askerlik sonrasında da kapalı alan korkusu, yükseklik korkusu gibi sorunlarım devam etti. Bunlar bende kalıcı, bu söylediklerim deprem sonrası bana kalan miras oldu. Yirmi yıldır yaşıyorum ve hayatım boyunca da devam edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:06
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