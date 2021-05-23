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Medya Felaketi yaşayan İbo Show’a linç! İbrahim Tatlıses’in Oğuz Yılmaz sözleri hatırlandı
Medya

Felaketi yaşayan İbo Show’a linç! İbrahim Tatlıses’in Oğuz Yılmaz sözleri hatırlandı

İzlenmeleri arttırmak uğruna dansöz taktiğini kullanan İbo Show programı tepkilerin odağı oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 15:59:00 -
Felaketi yaşayan İbo Show’a linç! İbrahim Tatlıses’in Oğuz Yılmaz sözleri hatırlandı

Reytinglerde çakılan ve istediği sonuçlara ulaşmak için dansöz oynatan İbrahim Tatlıses dünkü programda sanal linç yedi.

İzlenmelerde hüsrana uğrayan İbo Show programında Ankara gecesi yapıldı. Ankaralı Ayşe, Hüseyin Kağıt, Veli Erdem Karakülah, Mustafa Taş, Serkan Nişancı ve İbocan gibi isimlerin konuk olduğu programa tepkiler çığ gibi yükseldi.

Kısa bir süre önce Ankara’lı diğer sanatçı Oğuz Yılmaz kalp krizinden dolayı vefat etmişti.

Yıllar önce programında Oğuz Yılmaz’ı konuk eden İbrahim Tatlıses ise “Ben dersem hiç kimse senin şarkını yayınlamaz. Daha çok küçüksün yerini bil. Ben Ankaralı Turgut değilim. Onunla aran bozuk benimle aran bozuk olmasın” sözlerini dile getirmişti.

Ankaralı sanatçılardan biri olan Oğuz Yılmaz’ın kısa bir süre önce vefat etmesine karşılık olarak Ankaralı isimleri davet ettiği algısı oluşunca “En azından bir hafta gecikmeli ekranlara gelebilirdi. O da Ankaralı bir sanatçıydı. Çok ayıp olmuş” yorumları yapıldı.

22 Mayıs 2021 reyting sonuçlarına göre, rezil program olan ve Star TV’de yayınlanan İbo Show, 9. Sırada yer aldı.

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