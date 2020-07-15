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Dünya

Felaketi yaşayan Endonezya'da ölü sayısı yükseldi

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da şiddetli yağışların neden olduğu sel sonucu ölü sayısı 16'ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 07:48:00 -
Felaketi yaşayan Endonezya'da ölü sayısı yükseldi

Endonezya’nın Güney Sulawesi eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde ölü sayısının 16’ya yükseldiği, 23 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Makassar Arama Kurtarma Ajansı Başkanı Mustari, yaptığı açıklamada, selin etkili olduğu eyalete bağlı Kuzey Luwu bölgesinde 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısının 16’ya ulaştığını belirtti.

4 bin kişi etkilendi

Dün 46 olarak açıklanan kayıp sayısının 23 olarak revize edildiği bilgisini paylaşan Mustari, sel felaketinde 10 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yetkililer, selin 4 binden fazla kişiyi olumsuz etkilediği bölgede kayıpları kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Başkent Cakarta ile Depok, Bekasi ve Tangerang kentlerinin yanı sıra Bogor ve Lebak bölgesinde yılbaşı gecesi etkili olan yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 60’tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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