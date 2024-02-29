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Ekonomi Felaket tellalları üzülecek! Türkiye ekonomisi büyüdü
Ekonomi

Felaket tellalları üzülecek! Türkiye ekonomisi büyüdü

Yeniakit Publisher
2024-02-29 10:20:00 - 2024-02-29 11:24:40
Felaket tellalları üzülecek! Türkiye ekonomisi büyüdü

TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi 2023 yılında yüzde 4,5 büyüdü. Geçen yılın son çeyreğinde ise büyüme yüzde 4 olarak gerçekleşti. GSYH, cari fiyatlarla 26 trilyon 276 milyar 307 milyon lira olarak açıklandı. Faaliyetler incelendiğinde finans ve sigorta faaliyetlerinde yüzde 9, inşaatta yüzde 7,8 ve hizmetlerde yüzde 6,4 artış yaşandı. 2023'te kişi başına GSYH değeri 307 bin 952 lira olarak hesaplandı. Türkiye ekonomisi üst üste 14 çeyrek büyümeyi başardı. Geçen yıla ilişkin büyüme rakamlarında revizyon yapıldı. Ekonomistlerin öngörülerinin üzerinde gerçekleşen büyüme, Türkiye'nin ekonomik istikrarını sürdürdüğünü gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'e ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 4,5, 2023'ün son çeyreğinde de yüzde 4 büyüme kaydetti.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 75 artarak 26 trilyon 276 milyar 307 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2023'te bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak, finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 9, inşaat yüzde 7,8, hizmetler yüzde 6,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,7, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,2 ve sanayi yüzde 0,8 arttı. Tarım sektörü ise yüzde 0,2 geriledi.

Kişi başına GSYH değeri, 2023'te cari fiyatlarla 307 bin 952 lira (13 bin 110 dolar) olarak hesaplandı.
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Böylece Türkiye ekonomisi üst üste 14 çeyrektir büyümüş oldu.

Öte yandan TÜİK, geçen yıla ilişkin büyüme rakamlarında revizyona gitti.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2023 yılının 4. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,97 büyümesini öngörmüştü. Ekonomistlerin 2023 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,4 düzeyinde olmuştu.

Türkiye ekonomisinin 2014 yılından bu yana büyüme hızı, yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:

Yıllar/dönemler

Birinci çeyrek

ikinci çeyrek

Üçüncü çeyrek

Dördüncü çeyrek

Yıllık

2014

8,6

2,8

3,4

5,5

4,9

2015

3,5

7,2

5,7

7,6

6,0

2016

4,9

5,0

-0,7

4,4

3,3

2017

5,3

5,3

11,8

7,3

7,5

2018

7,5

5,9

2,5

-2,6

3,1

2019

-2,5

-1,6

1,0

5,9

0,9

2020

4,3

-10,4

6,4

6,3

1,9

2021

7,5

22,3

8,0

9,7

11,4

2022

7,8

7,6

4,1

3,3

5,5

2023

4,0

3,9

6,1

4,0

4,5

 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye'nin büyüme rakamları hakkında açıklamalarda bulundu. Şimşek şunları söyledi: 

Büyüme 2023 yılında Orta Vadeli Program'ın üzerinde yüzde 4,5 olarak gerçekleşirken milli gelirimiz 1,1 trilyon doları aştı. Göstergeler ekonomideki dengelemenmenin ve cari açığının iyileşmeye devam ettiğini gösteriyor. Kalıcı refah artışı için fiyat istikrarını sağlamanın yanı sıra yüksek katma değerli üretime ve verimlilik artıiına odaklanan yapısal reformlara devam edeceğiz. 

KİŞİ BAŞINA GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA 

Kişi başına GSYH 2023 yılında cari fiyatlarla 307 bin 952 TL, ABD doları cinsinden 13 bin 110 olarak hesaplandı.

FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ 2023 YILINDA YÜZDE 9 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2023 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 9,0, inşaat yüzde 7,8, hizmetler yüzde 6,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,7, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,2 ve sanayi yüzde 0,8 arttı. Tarım sektörü ise yüzde 0,2 azaldı.

GSYH 2023 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 4 ARTTI

GSYH 2023 yılının dördüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ GSYH 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,0 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,0 arttı.

GSYH DÖRDÜNCÜ ÇEYREK TAHMİNİ

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 75,9 artarak 8 trilyon 431 milyar 375 milyon TL oldu. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 304 milyar 402 milyon olarak gerçekleşti.

HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2023 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 12,8 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 59,1 oldu.

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2023 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 9,3 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,7, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 10,7 arttı.

MAL VE HİZMET İHRACATI 

Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre 2023 yılında mal ve hizmet ihracatı yüzde 2,7 azalırken ithalatı yüzde 11,7 arttı. Mal ve hizmet ihracatı, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,2, ithalatı ise yüzde 2,7 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ

İşgücü ödemeleri 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 116,0 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 49,2 arttı. 2023 yılının dördüncü çeyreğinde ise işgücü ödemeleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 107,6 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 55,0 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yıl yüzde 26,3 iken bu oran 2023 yılında yüzde 32,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 53,7 iken yüzde 46,3 oldu.

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Yorumlar

Mesut Sarp

İşte bu büyüme emarelerini gören Avrupa Türkiye'yi kıskanıyor. Birileride tıkır tıkır maaşlarını alan emeklileri kaşıyor.

Turan

Ekonomi yıllardır büyürken bizim alım gücümüz neden küçülüyor! Sayın Cumhurbaşkanı derhal ekonomi danışmanlarını görevden almalı. Ücretliye yapılan seyyanen zam nasıl olur da haksızlığa neden olur! 10 bin lira maaş alan emekli ile 100 bin alan emekli vekile yüzde 50 zam yapıldığında emekli 5 bin, emekli vekil 50 bin zam alır! Bu mudur adalet! Seyyanen zam yapsa ve herkese 10 bin artış yapsa... Emekli vekiller ayaklanır, hiç iyi olmaz, onları hoş tutmak lazım!
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