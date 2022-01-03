Felaket tellalı yine kafa çıkardı! Dolar o seviyeye gelir

Kamuoyunda "felaket tellalı" olarak bilinen ve solak çevrelere sürekli ekonominin kötüye gideceği algısı pompalamaya çalışan Evren Devrim Zelyut, doların sert düşüşüyle birlikte kuma gömdüğü kafasını, döviz biraz hareketlenir gibi olunca tekrar çıkardı. Zelyut, İyi Parti'nin yayın organı Yeniçağ gazetesindeki yazısında, dolar kurunun 12 aylık süreçte 18,2 TL olacağını iddia edip, bakın hangi kehanetlerde bulundu:

"Yeni yılda gelen zamları, İTO ve TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını gördüğümüzde söylenecek tek söz var: Artık enflasyonu tutmak imkansız.

(...) Geçen yıl 1 TL olan gübre maliyeti 2022 yılında 2,5-3 TL olacak. Mazota, elektriğe gelen zamları daha saymadım bile…

Tarım ürünlerindeki artış baş döndürecek. Bu da, dönüp defalarca söyledik ama bir kez daha söyleyelim bizim enflasyonu vuracak.

Kur 11 iken Kasım ayında üretici fiyatlarındaki (ÜFE) artış %54 seviyesinde gerçekleşmişti. Unutmayın kur arttıkça Türk sanayisi pahalı mal üretir. Şimdi 13 üzerinde ne olacak? Bu rakam yani ÜFE 60'lara vuracak. Sanayi, tarımla el ele vererek enflasyonu baharda %40'a çekecek. Bu da resmî rakam olacak. Ancak hayatta hissedilen enflasyon %60-70 olacak…

İleri tarihli kur hesabı yaparsak, 13 TL olan kur 12 aylık süreçte %40 enflasyon kadar değer kaybederse, 13x0,40 = 5,2 TL değer kaybı görülecektir. 13+5,2 = 18,2 kurda hedef olarak karşımıza çıkar. Bu hesabın teorik bir yön taşıdığını, yatırım tavsiyesi içermediğini de ekleyelim… (...)"