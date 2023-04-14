Felaket büyük ama devletimiz de büyük

MUHAMMET KUTLU TBMM

Parlamento muhabirleriyle iftar programında bir araya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, deprem bölgesine yönelik önemli mesajlar verdi. Ramazan ayının büyük felaketin gölgesi altında buruk şekilde geçirildiğini belirten Şentop şunları dile getirdi:

Kadim şehirler şenleniyor

“Depremden büyük dersler çakırmalıyız. Ancak felaket büyük ancak devletimizin ve milletimizin gücü bundan daha büyük. Bunun üstesinden geleceğiz. Fiziki hasar, zaman içerisinde giderilecek. Bölgedeki insanlarımız kalıcı konutlarına kısa zamanda yerleşecek. Hasar gören şehirler kadim şehirler. Bu şehirlerin yeniden şenlenecek inşallah. Depremden sonra bölgeden ayrılan vatandaşların büyük kısmının yeniden memleketlerine dönüyor veya dönmeye çalışıyor. Bu bizi mutlu ediyor. Kısa vadede vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını, daha sonra konteyner kentlerle orta vadede, bir yıl içerisinde de diğer ihtiyaçlarını karşılayacak adımlar atılacak.

23 Nisan'da özel kutlama

27. Yasama Dönemi’ni fiilen tamamladıklarını söyleyen Şentop, TBMM’nin 23 Nisan’da özel oturumla toplanacağını söyledi. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay’da, “bilim şenliği” ve “çocuk bahçesi” konsepti içerisinde, Ankara Üniversitesi ve TÜBİTAK ile birlikte organizasyonlar gerçekleştirileceğini belirten Şentop, “Üç gün sürecek etkinliklerin birine ben de katılmayı planlıyorum. Oradaki çocuklarımızın 23 Nisan’a, TBMM’ye ilgisini celbedecek, eğlenerek öğrendirecek faaliyetler gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

27. Yasama dönemi verimli

27. Yasama Dönemi’nin önceki dönemlerden çok farklılıklar içerdiğini söyleyen Şentop, “1920’den bu yana tarihimizin en uzun Yasama Dönemi oldu. Hükümet sistemi değişikliğinin önemli bir faydası” diye konuştu. Sayısal bakımdan daha verimli bir dönemi geride bıraktıklarının altını çizen Başkan Şentop, ortadaki verilerin bir kısmının görülerek çarpıtılmasını ve buna yönelik değerlendirmeler yapılmasını doğru bulmadığını söyledi.

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