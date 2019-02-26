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Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı

Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Abdullah Gül’ün parti kurmasının doğru olmadığını açıklayan Fehmi Koru, bugünkü yazısında kendi kendini yalanladı

26 Şubat 2019 Salı 15:22
Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve eski bakanlardan Ali Babacan'ın parti kuracağına dair iddialar dile getirilmeye devam ediyor. Söz konusu iddiaları birçok isim değerlendirirken son olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen gazeteci Fehmi Koru, konuya dair bir yazı kaleme aldı.

Kendisiyle çelişti

Birkaç gün önce Abdullah Gül ve beraberindekilerin yeni parti kurmalarına şiddetle karşı çıkanFehmi Koru, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir parti kuracağı iddia edilen isimlere yönelik sert eleştirilerde bulunmasını değerlendirirken, ayrı bir parti kurulmasında bir sakınca olmadığını dile getirdi

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat'ta gerçekleştirdiği mitingde parti kuracağı iddia edilen kişilere yönelik isim vermeksizin eleştirilerde bulunmuştu.

Fehmi Koru ne demişti

Abdullah Gül’ün yakın arkadaşı Fehmi Koru, birkaç gün önce kaleme aldığı yazıda, Abdullah Gül’ün AK Parti’ye karşı yeni parti oluşumu içine girmesinin doğru olmadığını ve bu şekilde devam ederlerse “Hüsrana” uğrayabileceklerini söylemişti.

İşte Fehmi Koru’nun yazısının o bölümü:

HÜSRANA UĞRAYABİLİRLER

"Her ikisi de başka partilerde (DP’yi kuranlar CHP’de, AK Parti’nin ilk çekirdek kadrosu MSP/RP/FP’de) bulunmuş siyasilerdi. Vaktiyle içinde yer aldıkları partinin geçmişte savunduğu görüşlerden uzaklaştığını veya kendi görüşlerinin içinde yer aldıkları partiden farklılaştığını görerek yeni bir yol arayışına giren siyasiler tarafından kuruldu DP ile AK Parti…

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:10
  1. Tokat
  2. Fehmi Koru
  3. Abdullah Gül
  4. Ali Babacan
  5. Ahmet Davutoğlu
  6. yeni parti iddiaları
  7. Yeni parti kurulacak mı
  8. AK Parti
  9. Fehmi Koru kendini yalanladı

YORUM YAZ

  • MEHMET İMRALMEHMET İMRAL1 sa önce
    ŞU AN BU ÜLKEDE PARTİ KURMA ZAMANI DEĞİL VATAN MİLLET BAYRAK SEVDALISI OLMA ZAMANIDIR
  • mlymmlym1 sa önce
    Tebeşirlerin ne diyereklamını yapıyorsunuz.
  • melih53melih531 sa önce
    gül ve babacan çok önemli iki duayen..onlar zamanındaki ak parti şimdiki ak parti ne kadar fark var..şimdiki akp sosyo-ekonomik olarak halktan uzaklaştı..demekki o dönemler gül ve babacan sayesinde oluyormuş..gül ve babacan bizleri tekrar ak parti çizisinde gelişimci atılımcı sosyo-ekonomik partiye çekecektir.milyonlar bu iki duayeni bekliyor..keşke biraz cesur ve kararlı olabilselerdi..

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