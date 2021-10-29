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Siyaset Fehmi Koru’dan “tezkere” yazısı: Millet İttifakı fırsat tepti
Siyaset

Fehmi Koru’dan “tezkere” yazısı: Millet İttifakı fırsat tepti

Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru, tezkere oylamasında CHP ve İYİ Parti'nin farklı yaklaşmaları yüzünden fırsat tepildiğine vurgu yaparak, “İktidar bu durumu ittifakı çatlatmak için kullanabilir” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 16:44:00 -
Fehmi Koru’dan “tezkere” yazısı: Millet İttifakı fırsat tepti

Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru, TBMM’de geçtiğimiz günlerde kabul edilen Suriye ve Irak'a askeri harekat yapılmasına izin veren Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle ilgili ilginç bir yazı kaleme aldı. Geçmişte Bilderberg toplantılarına katılmasıyla gündeme gelen Koru, tezkereye “hayır” oyu veren CHP ile “evet” oyu veren İYİ Parti’nin tutumunu masaya yatırdığı yazısında, “Kalıcı çözümden her zamankinden daha uzak Suriye sorunu. Muhalefet işte tam bu noktada alternatif çözüm arayışına girmeli ve kendi çözümlerinin iktidar tarafından kabul edilip uygulanmasında ısrarcı olmalıydı” ifadelerini kullandı. Bu fırsatın, tezkere oylamasında Millet İttifakı’nın iki ana partisinin konuya ve oylamaya farklı yaklaşmaları yüzünden kaçırıldığına vurgu yapan Koru, “İktidar bu durumu ittifakı çatlatmak için kullanabilir” dedi.

 

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