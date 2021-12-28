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Gündem Fehmi Koru bombayı patlattı! 'Abdullah Gül bitti demeden bitmez'
Gündem

Fehmi Koru bombayı patlattı! 'Abdullah Gül bitti demeden bitmez'

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eski danışmanı Fehmi Koru, Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili olarak çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 14:28:00 -
Fehmi Koru bombayı patlattı! 'Abdullah Gül bitti demeden bitmez'

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yakın isimlerden olan Fehmi Koru, Gül'ün adaylığı ihtimalinin sıfır olduğunu vurgulayan yazılar için, "Okudum ve güldüm. Neden güldüğümü seçim yaklaşınca anlatırım" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yakın isimlerden olan Fehmi Koru, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ele aldı. Koru, Abdullah Gül'ün seçimlerde adaylığı üzerinden yapılan birtakım değerlendirmeleri köşesine taşıdı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı devlet deneyimi olan bir kişi olmalı, kritik bir süreci yönetecek" sözlerini anımsatan Koru, "Köşelerde 'Devlet deneyimi deyince akla Abdullah Gül geldi' diyen ve o ihtimalin sıfır olduğunu vurgulayan yazılar okudum" dedi.

Söz konusu köşe yazılarıyla ilgili, "Okudum ve güldüm" yorumunda bulunan Koru, "Neden güldüğümü seçim yaklaşınca anlatırım" dedi.

Fehmi Koru'nun yazısının ilgili kısmı şöyle:

"AK Parti, anlaşılır sebeplerle, ilk seçimde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun veya CHP’den birinin cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. İktidar medyası da kendini bunu sağlamakla görevli biliyor. Farklı bir isim aday olarak çıksın istenmiyor. İlla CHP’li biri aday olmalı.

Kılıçdaroğlu zeki bir politikacı, iktidar cephesinin bu beklentisini anladı ve ne zaman adaylık konusu kendisine soru olarak yönetilse, aklında farklı bir isim olduğunu düşürdürecek cevaplar vererek karşı tarafın nasırına basmaya başladı.

Dün öyle bir gündü medyada.

CHP lideri malum soruya “Cumhurbaşkanı devlet deneyimi olan bir kişi olmalı” demiş. Köşelerde “Devlet deneyimi deyince akla Abdullah Gül geldi” diyen ve o ihtimalin sıfır olduğunu vurgulayan yazılar okudum.

Okudum ve güldüm.

Neden güldüğümü seçim yaklaşınca anlatırım.

Ekmek bayileri önünde saatler geçiren emeklileri görünce biraz da onlarla dayanışma amacıyla diyete başladım ekmek yemiyorum ya, midem ekşiyor; okuduklarım yüzünden midemin ekşimesi daha da artıyor.

Sandık yaklaşınca diyeti bırakmaya kararlıyım."

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