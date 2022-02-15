FED'te muhalif sesler yükseliyor!
Fed'in şahin kanadında yer alan isimlerden Kansas City Fed Başkanı Esther George St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın açıklamalarının ardından bu kanadın bir başka temsilcisi olarak bilinen Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de para politikasında kararlı bir normalleşme çağrısı yaptı.
Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin kararlı bir şekilde para politikasını normalleştirmeleri gerektiğini vurguladı.
Barkin politika faizinin enflasyonun seyrine göre şekilleneceğini söyledi.
ABD’de faiz kararını veren Federal Açık Piyasa Komitesi’nde bu yıl Barkin’in oy hakkı bulunmuyor.
Barkin'den önce konuşan St. Louis Fed Başkanı James Bullard ve Kansas City Fed Başkanı Esther George'dan da şahin tonlu açıklamalar gelmişti.
St. Louis Fed Başkanı James Bullardenflasyonla mücadelede kredibiliteyi korumak için Fed’in önden yüklemeli faiz artışı gerçekleştirmesi gerektiğini savundu.
1 Temmuz’a kadar faizi 100 baz puan artırmaları gerektiği görüşünü tekrarlayan Bullard “Burada kredibilitemiz söz konusu ve veriye tepki vermemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Son 40 yılın en yüksek enflasyon verisine işaret eden Bullard “Bunlar Alan Greenspan’in asla görmediği rakamlar” dedi.