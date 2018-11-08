FED'in faiz kararı sonrası dolardan ilk tepki

FED faiz kararını Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından açıkladı. FED faizi 2,00 - 2,25 aralığında sabit tuttu. Piyasanın beklentileri de faizlerin sabit tutulması yönündeydi.

Aralık ayındaki toplantıda faiz arttırması bekleniyor

ABD ekonomisi, temmuz ve eylül ayları arasında ortalama yüzde 3.5 büyümüştü ve işsizlik tarihin en düşük seviyesine gerilemişti. Aralık ayında bir kez daha toplanacak FED'in en az 25 baz puan faiz arttırması bekleniyor.

Dolar ne tepki verdi?

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararını açıklayacağı güne 5.38 seviyelerinde başladı. Kur FED kararı sonrası 5.45'e yükseldi.

Dolar/TL, Türkiye'nin İran yaptırımlarından muafiyet almasıyla üç ayın en düşük seviyesi olan 5.30 TL'ye kadar gerilemişti.