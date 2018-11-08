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FED'in faiz kararı sonrası dolardan ilk tepki

Amerika Birleşik Devletleri merkez bankası FED'in faiz kararı sonrası dolar/TL 5.45 seviyelerine yükseldi.

08 Kasım 2018 Perşembe 22:31
FED'in faiz kararı sonrası dolardan ilk tepki

FED faiz kararını Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından açıkladı. FED faizi 2,00 - 2,25 aralığında sabit tuttu. Piyasanın beklentileri de faizlerin sabit tutulması yönündeydi.

Aralık ayındaki toplantıda faiz arttırması bekleniyor

ABD ekonomisi, temmuz ve eylül ayları arasında ortalama yüzde 3.5 büyümüştü ve işsizlik tarihin en düşük seviyesine gerilemişti. Aralık ayında bir kez daha toplanacak FED'in en az 25 baz puan faiz arttırması bekleniyor.

Dolar ne tepki verdi?

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararını açıklayacağı güne 5.38 seviyelerinde başladı. Kur FED kararı sonrası 5.45'e yükseldi.

Dolar/TL, Türkiye'nin İran yaptırımlarından muafiyet almasıyla üç ayın en düşük seviyesi olan 5.30 TL'ye kadar gerilemişti.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 22:31
  1. Türkiye
  2. İran
  3. Merkez Bankası

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