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Spor

Federer sakatlığı yüzünden bu yıl tenis oynayamayacak

Yeniakit Publisher
2020-06-10 10:58:09 -
Federer sakatlığı yüzünden bu yıl tenis oynayamayacak

ANKARA (AA) - Erkekler dünya sıralamasının 4. basamağındaki İsviçreli tenisçi Roger Federer, sağ dizindeki sakatlıktan dolayı 2020 sezonunun kalan bölümünde oynayamayacağını açıkladı.

Kazandığı 20 tekler turnuvasıyla tarihte en fazla grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçi olan Federer, şubat ayından sonra bir kez daha sağ dizinden ameliyat edildi.

Federer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağ dizimin durumunun rehabilitasyon sürecinde kötüye gitmesi sonrası bir artroskopik operasyon daha geçirdim. 2017'de yaptığım gibi en yüksek düzeyde tenis oynamaya yüzde 100 hazır oluncaya kadar kendime gereken zamanı vermeyi planlıyorum. 2021 sezonu başlangıcında herkesi yeniden görmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

38 yaşındaki Federer, korta son olarak Avustralya Açık yarı finalinde Novak Djokovic'e yenildiği 30 Ocak'ta adım atmıştı.


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