Federasyon ve kulüplerden Kurban Bayramı mesajı





İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, "Milletçe güzelliklerin birlikte yaşandığı, birlik, beraberlik, sevgi, saygı ve hoşgörünün en güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun tüm kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bayramın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, tüm İslam aleminin bayramını kutluyoruz." denildi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu yayımladığı kulama mesajında, "Karşılıklı sevgi ve saygının anlam kazandığı, insanların birbirleriyle kardeşçe kucaklaştığı bayramlar, bir toplumun bütünleştiği en güzel günlerdir.

Tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlarken, aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TVF'nin mesajında ise, "Ülkemizin ve tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, aileniz ve sevdiklerinizle beraber sağlıklı, huzurlu, mutlu nice bayramlar dileriz." denildi.





- Kulüplerin mesajları





Galatasaray Kulübü tarafından yayımlanan mesajda, "Hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiği, dini ve milli değerlerimizin en önemli unsurlarından olan paylaşmanın ön plana çıktığı Kurban Bayramı'nın, ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz." ifadeleri paylaşıldı.

Fenerbahçe Kulübünün mesajında da, "Bayramlar, birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının güçlendiği; bizi biz yapan değerlerin hatırlandığı en özel günlerdir. Sağlık, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileği ile ülkemizin ve tüm camiamızın Kurban Bayramı'nı kutluyoruz." paylaşımında bulunuldu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ise mesajında, milli ve dini duyguların öne çıktığı, sevgi ve saygı bağlarının güçlendiği bayramların, toplumun birleştirici özel günleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnançlarımızın, örf ve adetlerimizin sergilendiği bayramların; ailemiz, dostlarımız ve komşularımız ile olan bağımızı kuvvetlendirmesi, ülkemizin geleceği için son derece önemlidir. Sevdiklerinizle bir arada, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimle birlikte tüm camiamızın, taraftarlarımızın ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum."