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Spor

Federasyon ve kulüplerden Beşiktaş'a "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 23:04:28 -
Federasyon ve kulüplerden Beşiktaş'a "geçmiş olsun" mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Kulüpler Birliği Vakfı, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, 2 futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Yapılan kontroller sonucunda Kovid-19 testleri pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcuları ile Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TBF'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Beşiktaş Futbol Takımı'nda iki futbolcunun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Beşiktaş Kulübüne ve testleri pozitif çıkan sporcularına içtenlikle geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

Kulüpler Birliği Vakfının Twitter hesabından yayımlanan açıklamada, "Beşiktaş'ın 2 futbolcusunun Covid 19 test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolculara geçmiş olsun dileklerimizle birlikte acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, "Koronavirüs testleri pozitif çıkan Beşiktaş futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz." denildi.

Fenerbahçe Kulübünün Twitter hesabından, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübünün 2 futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." mesajı paylaşıldı.

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