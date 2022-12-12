Federasyon başkanı bile devreye girdi! Bakalım şimdi ne olacak?

FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, büyük sürprizlerle devam ediyor. Turnuvanın en büyük favorisi olarak gösterilen Brezilya, çeyrek finalde Hırvatistan'a yenilerek Dünya Kupası'na veda etmiş ve teknik direktör Tite, görevinden ayrılmıştı. Yeni hoca arayışlarına hemen başlayan Brezilya Milli Takımı'nın gündemine birçok ismin geldiği ancak en güçlü adayın Jorge Jesus olduğu iddia edilmişti. Brezilya basını, federasyonun deneyimli çalıştırıcı ile görüştüğünü yazdı.

Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda birbirinden büyük sürprizler yaşanıyor. Fas'ın yarı finale çıkmasının yanı sıra Brezilya Milli Takımı'nın çeyrek final etabında penaltılar sonucu Hırvatistan'a elenmesi tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Turnuvanın en büyük favorisi olarak gösterilen Sambacıların teknik direktörü Tite, Dünya Kupası'na veda etmelerinin ardından görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Brezilya Futbol Federasyonu da Tite'nin bu kararı sonrasında yerine gelebilecek olan isimlerle ilgili bir liste hazırlamıştı.

Güney Amerika ekibinin takımın başına getirmek istediği isimler arasında en kuvvetli adayın Jorge Jesus olduğu belirtilirken, Brezilya basınından flaş bir haber gündeme geldi.

FEDERASYON BAŞKANI GÖRÜŞTÜ

Correio Braziliense'den Marcos Paulo Lima'nın haberine göre; Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un menajeriyle görüştü.

Haberde Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına geçme ihtimalinin düşük olduğu kaydedilirken, sarı - lacivertlilerin ayrılığa izin vermediği öne sürüldü.

Brezilya Futbol Federasyonu'nun Jorge Jesus'ta ısrar etmesi halinde yüklü bir tazminat ödeme riskiyle karşı karşıya olduğu aktarılırken, alternatif ismin Palmeiras Teknik Direktörü Abel Ferreira olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana camiada oluşturduğu pozitif hava ve oynattığı futbol ile dikkatleri üzerine çeken Portekizli çalıştırıcının da sözleşmesine sadık kalmak istediği yazıldı.

Jorge Jesus; bu sezon Fenerbahçe ile Spor Toto Süper Lig'de topladığı 29 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, ekibini UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseltmişti.