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Ekonomi Fed'den ekonomi mesajı
Ekonomi

Fed'den ekonomi mesajı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamada "Salgın, ekonomimizdeki köklü eşitsizlikleri genişletti" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 19:44:00 -
Fed'den ekonomi mesajı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD ekonomisindeki köklü eşitsizlikleri genişlettiğini belirterek, kadınların erkeklere kıyasla daha fazla iş kaybı yaşadığını ifade etti.

Konuşmasında, para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmayan Powell, Kovid-19 salgınının ekonomideki köklü eşitsizlikleri genişlettiğine dikkati çekti.

Powell, kadınların Kovid-19 salgını dolayısıyla erkeklere kıyasla daha fazla iş kaybı yaşadığına işaret ederek, Nisan 2020'de işsizlik oranının kadınlarda yüzde 16,1, erkeklerde ise yüzde 13,6 olduğunu anımsattı.

Salgın sırasında artan çocuk bakım sorumluluklarının birçok ebeveynin çalışma hayatını etkilediğini aktaran Powell, küçük çocukları olan annelerin salgın sırasında iş gücünden çıkma olasılıklarının önceki dönemlere kıyasla daha yüksek olduğunu dile getirdi.

Powell, ülke ekonomisinin tam potansiyeline ulaşması için cinsiyetler arasındaki uçurumun kapatılması gerektiğini vurguladı.

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