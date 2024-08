Fedaioğlu: Gaziantep ne kadar güçlü olursa, Türkiye de o kadar güçlü olur

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, il yönetim kurulu üyeleri ile gerçekleştirdiği ilk toplantıda Gaziantep için birlik ve hizmet konularını vurgulayarak tam kadro sahada hizmete devam ettiklerini kaydetti.

İl Başkanı Fedaioğlu, geçtiğimiz günlerde tamamlanarak kamuoyu ile paylaşılan yeni il yönetim kurulu üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantıda tam kadro sahada, eksilmeyen heyecanla Hep Yeni Hep İleri diyerek Türkiye Yüzyılı için hizmet etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Toplantıya; AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri İrfan Çelikaslan, Mesut Bozatlı, Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Güzel katılım sağladı.

“Hem tecrübe hem de dinamizm var”

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, “Yeni yönetim listesini ince bir işçilikle hazırlayan İl Başkanımız Fatih Muhaddis Fedaioğlu’nu tebrik ediyorum. Listemizde; hem tecrübe hem de dinamizm var. Gençlik kollarımızdan, kadın kollarımızdan, mahalle başkanlığından bu yana emek veren isimleri listede görmek güzel bir çalışma ortaya konduğunun göstergesi. İl Başkanımızda daha önceki dönemlerde çeşitli görevlerle partimize emek vermiş birisi. Kendi tercihimizi ortaya koyarken Türkiye’de de çok önemli bir tercih ortaya koymuş oluyorsunuz, milletin adına Recep Tayyip Erdoğan ile beraber siyaset yapma kararınız çok kıymetli çok anlamlı… Bu tercih sadece Gaziantep için değil. Türkiye; İslam âleminin de, insanlığın da, adaletsiz dünyanın da meselelerini çözecek bir iradeye, bir inanca sahip! Bunu yapan da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dünyaya, siyasete, particiliğe vermiş olduğu anlamdır. Gaziantep ne kadar güçlü olursa, Türkiye de o kadar güçlü olur. Türkiye ne kadar güçlü olursa, İslam âlemi o kadar güçlü olur. İslam âlemi; adaletle, doğrulukla, iyilikle ayakta durursa bütün insanlık, bütün dünya adil olur. Bu adaletsizliğe bir son vermek için Türkiye’nin çok güçlü olması lazım. Daha yapılacak çok işimiz var, daha gidilecek çok yolumuz var. Bizler, teşkilatı merkeze alan bir siyasi hareketiz. Teşkilatımız her şeyin başı, bizde sizlerin emrindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Gazi şehrimize hizmet etmek hepimizin boynunun borcu”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, “Yeni yönetim kurulumuzun ve gerçekleştirilen toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti Gaziantep il yönetimi olarak hepiniz bir ses ve nefessiniz. Halkın ve hakkın sesisiniz. Bizlere düşen bu sesler doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapmak. Hemşehrilerimizin istekleri, ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda Gazi şehrimize hizmet etmek hepimizin boynunun borcu” dedi.

“Kararlılık ve azimle çalışacağız”

Toplantıda önemli konulara değinen İl Başkanı Fedaioğlu, “Görevimize başlamış olmanın heyecanı ve sorumluluğuyla, önümüzdeki dönemde Gaziantep için büyük hedefler belirlemiş bulunmaktayız. Bu hedeflerimize siz değerli yönetim kurulu üyelerimizle birlikte ilerleyeceğiz. Kararlılık ve azimle çalışarak, Gaziantep'imize ve ülkemize en iyi hizmeti sunmak için tüm gayretimizi göstereceğiz. Gaziantep’in mevcut durumunu, halkımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini dikkate alarak stratejik bir yol haritası hazırlamalıyız. Bu yol haritasında, eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda güçlü adımlar atmalıyız. Yönetim kurulumuzun her bir üyesine, bu süreçte göstereceği özveri ve gayretler için şimdiden teşekkür ediyorum. Gaziantep’imize en iyi hizmeti sunabilmek adına, hep birlikte kararlılıkla çalışacağımıza olan inancım tamdır. Güçlü bir Gaziantep için, güçlü bir AK Parti teşkilatı olarak her zaman milletimizin yanında ve hizmetinde olacağız. Allah yolumuzu açık etsin, başarılarımıza vesile kılsın” açıklamalarına yer verdi.

“Ankara’da gazi şehrimizin elini kuvvetlendireceğiz”

Yeni yönetim kurulunun hayırlara vesile olmasını dileyen AK Parti Gaziantep Milletvekilleri İrfan Çelikaslan ve Mesut Bozatlı ise, teşkilatın ve halkın her zaman birer sesi ve temsilcisi olarak Ankara’da Gazi şehrimizin elini kuvvetlendireceklerinin altını çizdi.

İl Başkanı Fedaioğlu, toplantının ardından il icra kurulunun da bu hafta açıklanacağını kaydetti.