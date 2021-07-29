  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Barzani ile görüştü
Beşiktaş'ın Forveti Kim Olacak?
1,5 yaşındaki bebeğe işkence! Vicdansıza meydan dayağı
Galatasaray, St. Johnstone maçına hazırlanıyor
Ekonomi FED ve Merkez Bankası kararları sonrası altın ne olur? Altın için yeni tahmin geldi
Ekonomi

FED ve Merkez Bankası kararları sonrası altın ne olur? Altın için yeni tahmin geldi

Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, FED ve Türkiye Merkez Bankası'ndan gelen son açıklamaları değerlendirerek altınla ilgili önemli bir tahminde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 15:47:00 -
FED ve Merkez Bankası kararları sonrası altın ne olur? Altın için yeni tahmin geldi

Altın fiyatlarındaki yükseliş kaldığı yerden devam ediyor. Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, altın ve gümüş hakkındaki öngörüsünü paylaştı.

Altın fiyatları son zamanların en dalgalı seyrini yaşıyor. FED'in faiz kararında değişikliğe gitmemesi altın fiyatlarını yükseltti. Altının gram fiyatı bugünkü yükselişle birlikte 498 lira bandına çıktı. Dün 6 lira 81 kuruşu gören gümüşün gram fiyatı 6 lira 97 kuruşa yükseldi. Dolar kuru ise 8 lira 51 kuruşa çıktı.

Altın ve gümüş fiyatlarındaki son durumu teknik uzman Tunç Şatıroğlu değerlendirdi.

Altın fiyatları ne olacak?

Altın fiyatlarında yükseliş ons altındaki hareketlilikten kaynaklandı. Altını ons fiyatı 1821 dolara yükseldi. Piyasalardaki gelişmeleri sosyal medya hesabından değerlendiren teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, "Altın da Fed'den sonra güzel yükseldi. Zaten diğer değerli metallere göre daha iyi durmuştu. 1836 geçildikten sonra yukarı hareketin daha güçlenmesini beklerim.

Gümüş açıklaması

Fed'in güvercin açıklamasının en çok gümüşe yarayacağını söylemiştim. Şu durumda gümüş için al sinyali vardır. 26'nın üzerinde kapanışla yukarı hareketin hızlanmasını beklerim. Merak edenler için kırımızı 250 günlük üstel ortalamadır.Dolar - TL Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarıyla bir miktar geri çekildi. Konuşmanın etkisinin geçici olduğunu ve kurun kısa bir süre sonra tekrar yükselişe geçeceğini düşünüyorum." İddiasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay