0553 313 94 23

FED toplantısı öncesi dolar hareketlendi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkez bankası FED'in toplantısı öncesi dolar 4,99'a yükseldi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 20:05
FED toplantısı öncesi dolar hareketlendi

Dolar, Türk Lirası karşısında bugün yüzde 1,5 değer kazandı ve kur 5,00 sınırına yaklaştı. Güne 4,93 seviyesinden başlayan dolar, akşam saatlerinde 4,99 seviyesine kadar yükseldi.

FED TOPLANTISINDAN ÇIKACAK KARAR PİYASALARIN SEYRİNİ BELİRLEYECEK

FED'in bugün TSİ 21.00'de sona erecek toplantısından çıkacak karar piyasaların seyrinde rol oynayacak.

Amerikan Doları Türk Lirası karşısında bugün yüzde 1,5 değer kazanırken böylece TL'nin bu yıl dolar karşısındaki kaybı yüzde 30'a yaklaştı.

ABD BAŞKANI TRUMP, TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULAYACAKLARINI SÖYLEMİŞTİ

"FETÖ ve PKK adına suç işlediği" ve "casusluk yaptığı" iddiasıyla tutuklanan Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson'ın ev hapsinin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için yapılan itiraz dün reddedilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Brunson serbest kalana kadar Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazır olduklarını söylüyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 20:05
  1. Türkiye
  2. Amerika
  3. DOLAR
  4. FED

YORUM YAZ

  • Dermanbey Dermanbey 20 dk önce
    Bizim Elimiz Armutmu toplayacak çok merak ediyorum???
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ayakkabı bağcıkları nasıl temizlenir?
  1. Ayakkabı bağcıkları nasıl temizlenir?
  2. Darp edilen 72 yaşındaki yaşlı adam..
  3. Süper Lig ekibi Gabriel Agbonlahor'la..
  4. Karbonatı bir bardak suya katarsanız…
  5. Alman gazetesinden küstah çağrı:..
  6. Diş gıcırdatma alışkanlığı
  7. Eski askeri ataşeye hapis cezası!
  8. Adana'da feci olay! Canlı canlı..
  9. Arap turistleri taşıyan minibüs kaza..
  10. Kadın eşinin ailesine nasıl..
  11. Başakşehir yılın bombasını patlattı!
  12. Aile içinde karı kocanın görev..
  13. Cumhuriyet paçavrası yine şaşırtmadı!..
  14. Siyah maske kullananlar dikkat!
  15. Cilt kuruluğu nasıl önlenir?
  16. Doğum sonrası kilolardan bu..
  17. Ceviz kabuğunun faydaları nelerdir?
  18. FED toplantısı öncesi dolar hareketlendi
  19. Silopi'de kaçak elektrik operasyonu!
  20. Ülke ayağa kalktı! Asker sokağa indi
2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!