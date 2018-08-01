FED toplantısı öncesi dolar hareketlendi

Dolar, Türk Lirası karşısında bugün yüzde 1,5 değer kazandı ve kur 5,00 sınırına yaklaştı. Güne 4,93 seviyesinden başlayan dolar, akşam saatlerinde 4,99 seviyesine kadar yükseldi.

FED TOPLANTISINDAN ÇIKACAK KARAR PİYASALARIN SEYRİNİ BELİRLEYECEK

FED'in bugün TSİ 21.00'de sona erecek toplantısından çıkacak karar piyasaların seyrinde rol oynayacak.

Amerikan Doları Türk Lirası karşısında bugün yüzde 1,5 değer kazanırken böylece TL'nin bu yıl dolar karşısındaki kaybı yüzde 30'a yaklaştı.

ABD BAŞKANI TRUMP, TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULAYACAKLARINI SÖYLEMİŞTİ

"FETÖ ve PKK adına suç işlediği" ve "casusluk yaptığı" iddiasıyla tutuklanan Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson'ın ev hapsinin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için yapılan itiraz dün reddedilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Brunson serbest kalana kadar Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazır olduklarını söylüyor.