FED toplantısı ne zaman? Fed ne zaman faiz kararını açıklayacak?

FED, yılın ilk toplantısında faizleri yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutma kararı almıştı. ABD’de enflasyonun 40 yılın zirvesi olan yüzde 7.5 seviyesinde gelmesi, Fed’in Mart ayında faiz artırma ihtimalini güçlendirdi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı ne zaman? İşte, 2022 FED mart ayı toplantısı ile ilgili detaylar.

2022 Mart ayı FED faiz kararı için geri sayım sürüyor. Verilecek kararı merak eden yatırımcılar, Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına kilitlendi. ABD kanadından gelen veriler ile piyasalarda faiz artırım beklentisi artarken mart ayında yapılacak FED toplantısında açıklanacak karar tüm piyasalara yön verecek.

FED toplantısı ne zaman?

Fed'in 15-16 Mart'ta yapılacak toplantısında faiz artırım beklentisi 50 baz puana yükseldi. Fed'in agresif sıkılaşmaya gitmesinin altın fiyatlarında negatif etki oluşturması beklenirken; yeni haftada Fed üyelerinin konuşmalarının belirleyici olacağı ifade edildi.

Fed faizi artıracak mı?

ABD’de enflasyonun 40 yılın zirvesi olan yüzde 7.5 seviyesinde gelmesi, Fed’in Mart ayında faiz artırma ihtimalinin çok yüksek olması ve bunun da doları güçlendirecek olmasından dolayı kripto paralar yine ağır yara aldı. Goldman Sachs ekonomistleri Fed'in 2022 yılında Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere dört faiz artırımı yapacağını tahmin etmişti. Enflasyona göre faiz artırım sayısının artabileceği belirtilirken, sıkılaştırıcı önlemlerin görüleceğini de duyurulmuştu.

Fed toplantı tarihi 2022

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)