Fed sonrası dolar ve altın uyarısı

Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı. Fed, politika faizinde 50 baz puan artışa gitti ve yüzde 0,75-1.00 aralığına yükseltti. Faizleri piyasa beklentilerine uygun bir şekilde artıran Fed, bilanço daraltmaya da Haziran ayında başlanacağını duyurdu. Peki dolar ve altında son durum ne? Konuyla ilgili Milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sefer Şener şu ifadeleri kullandı:

"Uzun bir aradan sonra Amerika'da faiz oranları 0,75-1 aralığına geçmiş oldu. Aslında 50 puan baz artışı piyasaların beklentisindeydi. Son 20 günlük dönemde piyasalar bu artışı fiyatlamıştı. Aynı zamanda faizin Amerika'da yeniden pozitife dönmesi gelecek ve beklentiler için önemli olduğu kadar verilen mesajların boyutu da bundan sonraki süreci açık olarak ortaya koymaktadır.

Özellikle Rusya- Ukrayna savaşının etkisi diğer taraftan pandemi süreci ile birlikte Amerika ve Avrupa'da Çin'de yüksek enflasyon rakamlarını görmüş olması piyasaları 50 baz puanlık faiz artışı beklentisine iten en önemli sebeptir. Bu sebepler doğrultusunda Fed faizi artırdı.

ABD'de hala talebin canlı olması diğer taraftan büyümeye dönük beklentilerin Avrupa'ya ve diğer piyasalara göre yüksek olması Fed'in elinin daha güçlü olduğunu göstermektedir. Yani bundan sonraki süreçte Fed faiz artışlarına devam edecektir.

Burada da en belirleyici unsurun enflasyon rakamları olduğu anlaşılmaktadır. Zaten enflasyonda 8,5'lu seviyelerin aşılması gıda enerji fiyatları ile ilgili oldukça yüksek tutması Amerika'da enflasyonun kalıcı olduğunu göstermektedir. Son 6 aylık dönemde Fed varlık alımlarını da çok hızlı bir şekilde azaltmıştır. Önümüzdeki dönemde Fed bilanço daraltmaya da başlayacaktır. Çünkü verilen mesajda Fed'in Haziran ayından itibaren bilanço daraltacağı anlaşılmaktadır.

Altın ve dolarda son durum

Diğer taraftan Fed'in alacağı bu kararlara Avrupa Merkez bankasının Çin'in İngiltere ve Japonya gibi ülkelerin ne tepki vereceği önem arz etmektedir. Faiz artışlarının bu hızda devam etmesi öncelikle Dolar endeksini daha üst seviyelere taşıyacak bir unsurdur. Dolar endeksini 107'li seviyelere çıkarma olasılığı yüksektir. Son 6 aylık dönemden bu yana dolar yüksek 107'li seviyelere gelirse, önemli para birimler karşısında yüzde 16 oranında değer kazanması anlamını taşımaktadır.

Diğer taraftan faizlerin bir diğer etkilediği nokta ise altındır. Faiz beklentisi zaten altın fiyatlarını geri çekmişti. Artış gerçekleştikten sonra altının Ons'u 1870 dolara yükseldi. Çünkü altın fiyatlarının belirlenmesinde doların etkisi kadar küresel etkiler de büyük. Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi ve risk taşıyor olması daha aşağı seviyelere gevşemesini engellemektedir. ABD bu kadar yüksek oranda faiz artırmasına rağmen altın fiyatlarının geri çekilmesini küresel güçler engellemektedir. Şunu da unutmamak lazım küresel risklerdeki azalma, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırmasına devam etmesi altın fiyatlarının geri çekilmesine sebep olacaktır."

Dolar/TL saat 21.01 sıralarında 14.80 TL civarında seyrederken, Euro/TL 15.64 lira seviyesinde işlem görüyor.

Ons altın 1873 dolar seviyesinden işlem görürken gram altın 890 lira seviyesinde dalgalanıyor.