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Ekonomi Fed piyasaları sarstı
Ekonomi

Fed piyasaları sarstı

New York borsası Fed'in faiz artışı politikası nedeniyle günü düşüşle bitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 00:19:00 -
Fed piyasaları sarstı

S&P 500 endeksi yüzde 0,84 azalarak 3.757,99 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,37 kayıpla 11.066,80 puana indi. ABD Merkez Bankasının (Fed) agresif faiz artırımlarıyla ekonomiyi resesyona sürükleyeceğine ilişkin endişeler piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken endeksler, kapanışta negatif bir seyir izledi.

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC), dün federal fonlama oranını beklentiler doğrultusunda 75 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3,00-3,25 bandına çıkardı. Banka, para politikası sıkılaşmasında agresif adımların gelecek dönemde de devam edeceğinin sinyalini verdi.

Fed Başkanı Jerome Powell da kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürme taahhüdüne sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve bunu gerçekleştirene kadar mücadele edeceklerini yineledi. Söz konusu gelişmelerin ardından tahvil piyasasından çıkışlar hızlanırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,71 seviyesine kadar yükseldi.

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