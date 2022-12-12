FED piyasalara büyük bir sürpriz yapabilir!

Fed’in, 14 Aralık tarihinde yapacağı FOMC toplantısı, hızlı faiz artırım sürecini sonlandırma potansiyeli taşıması bakımından piyasalar için kritik anlamlar taşıyor. Genel gidişatta bir kırılma etkisi yaratabilecek toplantıdan çıkacak sonucun, piyasaları şaşırtması muhtemel.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, Fed, yüksek enflasyonu dizginleme mücadelesinde sona yaklaşıyor olabilir. Piyasalarda genel kanaat bu yöndeyken, özellikle iş gücü piyasalarına dair gelen ekonomik veriler, yatırımcıların beklentilerini şüpheli bir hale getiriyor.

Piyasalar Fed’e inanmıyor

Seeking Alpha’da yayınlanan analize göre, Fed bu hafta piyasalara büyük bir sürpriz yapabilir. 14 Aralık Çarşamba günü yapılacak olan FOMC (Federal Open Market Committee – Fed Açık Piyasa Komitesi) toplantısının, Fed’in enflasyonu yakalamak için hızlı faiz artırım sürecini sonlandıracağı ve bu sürecin ne kadarlık bir faiz oranı artırımıyla başlayacağı ve ne kadar süreceği konusuna odaklanarak yeni bir aşamaya geçeceği için, özellikle piyasalar bakımından oldukça anlamlı olması bekleniyor.

Kasım FOMC toplantısından bu yana Fed yetkililerinin söylediklerine bakıldığında, Fed'in tahmin edilen faiz artırım yolunun Eylül FOMC toplantısından daha yüksek olacağı açık. Fed nihai faiz oranı hedefini yüzde 4,6 olarak belirlemişti. Ancak faiz oranları muhtemelen piyasanın 2023 yılı için fiyatlandırdığından çok daha yükseğe gidiyor gibi gözüküyor. Sorun şu ki, piyasa Fed'e inanmıyor ve şu anda faiz oranlarını Aralık 2023'e kadar yüzde 4,6 olarak varsayıyor ve buna göre fiyatlıyor.

Daha uzun süreli ve daha yüksek

Aralık toplantısında 50 baz puanlık bir faiz artırımı yapılacağı olumlu bir veri olarak Fed tarafından kamuoyuyla paylaşıldı ve Fed Başkanı Powell, 30 Kasım'da bunu doğruladı. En az 6 Fed başkanı ise, oranların yüzde 5'in üzerine çıkacağını düşündüklerini açıkça belirtti ve Powell, nihai oranı belirtmemiş olsa da, oranların Eylül projeksiyonundan daha yüksek olabileceğini ifade etti. Ek olarak, Christopher Waller gibi Fed’in en şahin üyeleri arasında yer alan yönetim kurulu üyeleri, oranların daha gidecek çok yolu olduğunu öne sürmeyi sürdürüyor. Hatta Loretta Mester, yaklaşık yüzde 5'lik bir terminal faiz oranının piyasa fiyatlandırmasından çok da uzak olmadığını gördüğünü belirtti.

St. Louis Fed'den Jim Bullard da, enflasyonu öldürecek kadar kısıtlayıcı olması için oranların yüzde 5 ila yüzde 7 arasına çıkması gerektiğini düşünüyor. Bu arada, San Francisco Fed'den Mary Daly, faiz oranlarının yüzde 5’e çıkmasını iyi bir başlangıç noktası olarak görüyor. Atlanta Fed'den Raphael Bostic, oranları yüzde 4,75 ile yüzde 5 arasında görüyor. Richmond Fed'den Thomas Barkin, oranların yüzde 5'in üzerine çıkması gerekebileceğini belirtirken Neel Kashkari, oranların Eylül ayı tahmini olan yüzde 4,9'un üzerinde olacağını düşünüyor.

Yüzde 5’in üzeri ve 50 baz puanlık artış

Dolayısıyla, Eylül FOMC'de faiz oranlarını yüzde 5'in üzerinde gören yalnızca altı FOMC üyesi olması, muhtemelen şu anda en az dokuz üyenin faiz oranlarını yüzde 5’in üzerinde gördüğünü ve Aralık FOMC toplantısında, Fed’in faiz oranlarının zirvesinin yüzde 5 ila 5,25 arasında olması gerektiğine işaret edeceğini gösteriyor.

Faiz oranlarında zirvenin yüzde 5’in üzerinde olmasına dair başka kanıtlar da bulunuyor. İş gücü piyasasına dair verilerin açıklanmasının ardından Wall Street Journal'da yayınlanan makale de, Fed'in 2023'te oranları yüzde 5'in üzerine çıkarması gerektiğini ‘öneren’ istihdam raporunu takip ediyor. Faiz oranlarının zirve noktasının muhtemelen en az yüzde 5 ve yüksek ihtimalle de daha yüksek olacağı mesajı, Fed'in tahminlerini Aralık ayında en az yüzde 5,1’e çekeceği, bunun da en az 50 baz puanlık bir faiz artışı anlamına geldiğini gösteriyor.

Piyasa Fed'e inanmıyor

Tabii ki bu durum, şu anda en yüksek nihai faiz oranını yüzde 4,9 civarında gören ve Aralık 2023’e kadar, nihai faiz oranının Fed’in Eylül 2023 tahmini olan yüzde 4,6’nın da altında, yüzde 4,58’e düşüren piyasa ile bir çelişki yaratıyor. Piyasa, Fed yetkililerinin bu mesajı aylardır tutarlı bir şekilde iletmesine rağmen, Fed'in faiz oranlarını 2023'ün tamamı için yüzde 5'in üzerinde tutacağına inanmıyor.

Belki de Powell'ın Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada ortaya çıkan bariz değişikliğin ardındaki mantık, son zamanlarda finansal koşulların gevşemesiyle ilgili olarak piyasaya bir geçiş izni vermiş gibi görünmesiydi. Bunun yerine, faiz artırım hızının 75 baz puandan 50 baz puana düştüğünü iletmeye odaklandı. Ayrıca Powell, iki hafta sonra Aralık FOMC'de finansal koşulların gevşetilme tehlikesine karşı, piyasanın kabul etmek istemediği daha uzun bir zaman dilimini haber veren öngörüler aracılığıyla geri adım atabileceğini biliyordu.

Finansal koşulların sıkılaştırılması gerekiyor

Her ne şekilde olursa olsun, finansal koşullar Ekim ortasından bu yana çok rahatladı. Ancak finansal koşulların gevşemesi, Fed'in politikasını enflasyonu düşürecek kadar kısıtlayıcı tutma amacına yardımcı olmuyor.

Fed, 2023'ün sonuna kadar yüzde 5 veya daha yüksek nihai oran mesajını iletebilirse, 2 yıllık faiz oranının çok düşük olduğunu ve bunun artması gerektiğini göreceğiz. Yazdan bu yana, 2 yıllık oranlar, Aralık Fed vadeli işlemlerinde 10 ila 25 baz puan iskontolu olarak işlem görüyor. Yani Fed, piyasayı faiz oranını 2023'ün sonunda yüzde 5 ila yüzde 5,25 olarak gördüğüne ikna edebilirse, o zaman 2 yıllık oranın yüzde 4,8 ila yüzde 5 civarında işlem görmesi muhtemel görünüyor.

Dolar ve volatilite

Ancak piyasa daha yüksek bir durgunluk riskine girdiğinde ve oranlar daha uzun bir süre yüksek kaldığında,bu durum muhtemelen verim eğrisinin daha da dikleşmesine ve 2 yıllık ile 10 yıllık arasındaki farkın daha derin bir şekilde tersine dönmesine neden olacak. Bu da muhtemelen dolar endeksindeki zayıflamayı tersine çevirmeye yardımcı olacak ve potansiyel olarak endeksi zaman içinde daha yükseğe, 110 civarlarına doğru itecek.

Yatırımcılar, Fed'in aşırı sıkılaştırma riskinin artması nedeniyle tekrar korumaya geçmeye çalıştıklarından, VIX endeksinin de yükselmesi gerekiyor. VIX, sadece birkaç hafta önce yayınlanan ve aynı zamanda 2023'te para politikasına daha uzun süre daha yüksek bir yaklaşım mesajı veren Fed tutanaklarının yayınlanmasından bu yana yükseliyor.

Güçlü bir dolar, daha yüksek faiz oranları ve daha yüksek volatilite, finansal koşulların sıkılaşması anlamına geliyor. Bunun, hisse senedi piyasaları için büyük bir ters rüzgar olması ve hisse senetlerinin Ekim ayı dip seviyelerinden bu yana tanık olduğu kazanımların neredeyse tamamını geri vermesine neden olması tehlikesi bulunuyor. Bunun da, endeksin 3.745 ve 3.580 puandaki teknik boşlukları doldurması muhtemel gözüküyor.

Kontrolü kaybedebilir

Fed anlatının kontrolünü ele geçiremez ve piyasaya oranları yüzde 5'e çıkarmayı ve 2023'te orada tutmayı planladığını kanıtlayamazsa, piyasanın kontrolünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalır ve bu da faiz oranları düştükçe finansal koşulların daha da gevşemesine neden olur; oynaklık düşer ve hisse senetleri yükselir.

Finansal koşulların daha da gevşemesi muhtemelen ipotek oranlarının düşmesine ve konut piyasasının yükselmesine neden olacaktır. Bu arada, zayıf dolar, emtia fiyatlarını ve ithalat fiyatlarını yükselterek Fed'in 2022'deki başarılarının çoğunu geri alabilir.

Bu nedenle Fed, enflasyonu düşürme ve emeği soğutma konusunda ciddiyse, basın toplantısında sağlam durmalıdır.

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