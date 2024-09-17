Fed konusunda tarihi ayrışma: Fed'in hayalleri yıkıldı, faturası ağır oldu! Fed yarın faiz kararını açıklayacak

Tahvil piyasaları küresel finans krizi öncesinden bu yana yaklaşan bir Fed toplantısı konusunda hiç bu kadar ayrışmamışlardı.

Çarşamba akşamı açıklanacak karar için fiyatlamalar faizlerin 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı düşürüleceği konusunda bir konsensüs olmadığına işaret ediyor.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Fed’in - pandeminin başlangıcında - Mart 2020’de yaptığı acil faiz indirimi dışında, swap piyasaları 2007’den bu yana bir Fed kararına hiç bu kadar şüpheyle girmemişti.

ABD Merkez Bankası (FED) eylül ayı faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Yılın en dikkat çeken faiz kararını açıklayacak olan FED'de tüm gözler faiz indirimine çevrildi.

Söz konusu analiz, Fed kararlarının alınmasından iki gün önce bu kararları öngören swap oranı ile nihai olarak kararlaştırılan oran arasındaki farka dayanıyor. Bu haftaki Fed kararına bağlı swaplar 25 ile 50 baz puanın arasında bir seviye olan 37 baz puanlık bir indirimi fiyatlıyor. Bu yıl için toplam 117 baz puanlık bir gevşeme fiyatlanırken, fiyatlamalar bu toplantıda olmasa bile kasım veya aralık aylarından birinde 50 baz puanlık bir indirim ihtimaline işaret ediyor.

Tahvil piyasasında ise 2 ve 10 yıllıkların getiri farkı haftanın ilk işlem gününde yaklaşık 7 baz puana çıktı.

Farklı değerlendirmeler fiyatlamaları karıştırdı

Yaşanan belirsizlikte Fed yetkililerinden konuya ilişkin farklı değerlendirmeler gelmesi etkili oldu. Geçtiğimiz hafta medyada yer alan ve eski Fed yetkililerinin daha büyük bir hamleyi savunduğu yönündeki haberlere kadar, yatırımcılar 25 baz puandan daha büyük bir faiz indirimine ihtimal vermiyordu.

Fed’in bu hafta 25 baz puanlık indirim yapmasını bekleyen Rabobank’ın kıdemli ABD stratejisti Philip Marey, “Fed Başkanı Jerome Powell’ın geleceğe yönelik sözlü bir yönlendirmede bulunmaması, komitenin henüz bir fikir birliğine varamadığını gösterebilir” dedi.

New York Fed’in eski başkanı ve Bloomberg Opinion köşe yazarı Bill Dudley, Pazartesi günü bir kez daha yarım puanlık bir faiz indirimi lehinde görüş bildirdi.

4 YIL SONRA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

En son Covid-19'da indirime giden Fed'in yarınki toplantısında 4 yıl aradan sonra faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

FED NE KADAR FAİZ İNDİRECEK

Fed'in yüzde 5,25-5,50 aralığında olan faiz oranını yarınki toplantıda düşürmeye başlayacağına kesin gözüyle bakılırken, indirimin büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın faiz indirimlerine 50 baz puanlık bir adımla başlayacağına yönelik öngörüler güç kazanırken, 25 baz puan ihtimali de masada kalmayı sürdürüyor.

Analistler, faiz kararıyla birlikte çarşamba günü politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

HABERİN DETAYLARI

SON FAİZ İNDİRİMİ MART 2020'DE YAPILMIŞTI

Fed, Covid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artması nedeniyle Mart 2020'de 2 kez acil faiz indirimi kararı aldı. Banka, 3 Mart 2020'de politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına, 16 Mart 2020'de de politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekmişti.

Fed Başkanı Jerome Powell, Covid-19 salgınının ABD ekonomisine yönelik oluşturduğu risklerin önemli ölçüde değiştiğini belirterek, ekonomiyi desteklemek amacıyla para politikası duruşunda gevşemeye gittiklerini bildirmişti.

FED'İN FAİZ ARTIRIM SÜRECİ

ABD'de yüksek enflasyon karşısında 2022 yılında varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'deki toplantısında 25 baz puan artışla 2018'den itibaren ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı.

Fed, 2022 mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından, haziran toplantısında da 75 baz puanla 1994'ten itibaren en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz, eylül ve kasım toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı.

2022'de art arda 4 toplantısında 75 puanlık faiz artırımına giden Fed, söz konusu yılın son toplantısında tekrar 50 baz puanlık artışa giderek faiz artış hızını yavaşlatmaya başlamıştı.

Banka, 2023'ün ilk toplantısında 25 puanlık artışla faiz artış hızını yavaşlatmaya devam etmişti. Fed, mart ve mayıs aylarındaki toplantılarında da faiz oranını 25 puan yükseltmişti.

Hazirandaki toplantısında politika faizini 15 ay sonra ilk kez sabit tutan Fed, faiz oranını yüzde 5-5,25 aralığında bırakmıştı.

Temmuz 2023 toplantısındaki artışla birlikte Fed, politika faizini 23 yılın yani 2001'den bu yana en yüksek aralık olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkardı.

2022 yılının mart ayından bu yana 11. faiz artırımını gerçekleştiren Banka, Temmuz 2023 itibarıyla faiz oranını toplam 525 baz puan yükseltmiş oldu.

Fed bundan sonra faiz artırım döngüsüne son verdi ve toplantılarında politika faizini sabit bıraktı.

TCMB FAİZ KARARI İSE 19 EYLÜL'DE

Öte yandan TCMB'nin 19 Eylül Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekleniyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.