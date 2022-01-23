Fed kararı sonrası altın ne olur? Fed kararı sonrası dolar ne olur? Fed dolar ve altını uçuracak!

ABD'de enflasyon son 40 yılın zirvesinde seyrederken Fed'den peş peşe gelen faiz artışı sinyalleri geliyor. Yatırımcılar FED’in enflasyonla mücadele için parasal genişleme politikalarını sonlandıracağını ve faiz oranlarını bu yıl en iyimser tahminle en az üç kez artıracağını öngörüyor. Bu öngörüler en fazla büyüme odaklı hisse senetleri olan teknoloji hisselerine darbe vuruyor. Peki Fed kararı sonrası altın ne olur?

2022 yılının ilk Fed toplantısı 25-26 Ocak tarihleri arasında yapılacak. İkinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı da 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. TC Merkez Bankası'nın ocak faiz kararı sonrası şimdi gözler Fed'in açıklayacğı faiz kararında. Peki fed faiz artırırsa dolar, altın ne olur? Fed kararı sonrası altın kaça çıkacak? İşte uzmanların altın yorumları:

FED faiz arttırırsa nolur?

Fed'in olası bir faiz artışı gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek. Fed'in faiz artırımı doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebilir. Hafta başında piyasaları Haber7'ye yorumlayan İslam Memiş, "FED ile altın arasında bir savaş başlayacak" tespitinde bulunarak 2022 beklentilerini açıklamıştı.

Yıl içinde gram altında 1400 TL'nin üzerini bekleyen Memiş, "2021 yılında altının ons tarafı çok kötüydü. 2022 yılında FED ile altın arasında bir savaş başlayacak. Enflasyonu fiyatlamak isteyen bir ons altın olacak. Yatırımcı sürekli altın almak isteyecek, çünkü enflasyonun sürekli yükseldiğini görecek. FED’de altını baskılamak için sürekli faiz artırım politikası uygulayacak. Altın ile dolar arasında böyle bir savaş olacak. Ben 2022 yılı içerisinde altının ons fiyatının 1960 hatta 2000 dolar seviyelerini test edilme ihtimalini çok kuvvetli görüyorum. 1960 hatta 2000 dolar seviyesindeki ons altın ve FED’in faiz kararıyla tüm dünyada doların değer kazanacak olması nedeniyle gram altın fiyatı üzerinde yaptığım çalışma bana yıl içinde gram altının 1450 lirayı göreceğini işaret ediyor." demişti.

Fed kararı sonrası altın ne olur?

Ekonomist Necmettin Batırel'den yeni açıklamalar geldi. BBN Türk kanalına konuk olan Necmettin Batırel, altının 1050 lirayı aşabileceğini söyledi. Necmettin Batırel, FED'in faizleri artıracağını belirterek, "ABD Merkez Bankası Başkanı Powell güven vermiyor. 26 Ocak’ta faizleri artıracak. Faizi artırmak en son çare olacak bir yoldur. Faiz yüksek olursa maliyetler artar. Çin Merkez Bankası faizleri düşürdü. Bizle alay ediyorlardı ne oldu? Hadi onlarla dalga geçin" dedi.

Altına yatırım yapanların beklemede kalması gerekitğini ifade eden Batırel, "Amerika Tahvilleri elden çıkarılıyor. Elden çıkarıldığı için altın bundan olumsuz etkileniyor. Altının enflasyona karşı koruma özelliği var. Böyle bir savaş ortaya çıkarsa ons altın 2200-2400 dolara yükselebilir. Bunu unutmayalım. Altıncıların şu an beklemeleri lazım. Düşük fiyattan alım yapılabilir. İleriki süreçte altının gramı 1050 lirayı görüp aşabilir. O yüzden beklemelerini tavsiye ediyorum. Sabretsinler" dedi.