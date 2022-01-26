Fed kararı saat kaçta açıklanacak? Ocak ayı FED toplantısı ne zaman açıklanacak? Fed Ocak 2022 faiz kararı:

Fed Ocak 2022 faiz kararı: Amerika Merkez Bankası (ABD) FED'in Ocak ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Tüm dünyanın gözü FED'in vereceği faiz kararıyla birlikte döviz kuru ve altın fiyatlarındaki hareketlilikte. ABD Merkez Bankası'nın yapacağı toplantı merak içinde bekleniyor. Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak FED faiz kararı dünya piyasaları tarafından takip ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı FED toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Fed kararı saat kaçta açıklanacak?

2022 yılının ilk Fed faiz toplantısı ocak ayında düzenlenecek. FED faiz toplantısı 25-26 Ocak tarihlerinde yapılacak. Toplantının ardıdan Fed başkanı Jerome Powell saat 21:30’da açıklama yapacak. Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantıya ilişkin tutanakları yayımlandı. Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu ve varlık alımlarını azaltma hızının artırıldığı son toplantının tutanakları ardından Fed yetkilileri faiz artışının beklenenden daha erken ve hızlı olmasını beklediklerini ifade etti. 2021 yılını 1.829 dolar ile 6 haftanın zirvesinde kapatan ons altın 2022 yılının ilk haftasında sert düşüşe geçerek 1800 TL altına indi. Altın yatırımcısı 2022 yılı faiz kararı ne olacak diye merak ediyor.

Fed ocak faiz kararı ne olur?

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell Fed Başkanlığına adaylığı kapsamında ABD Senatosu'nda yapacağı konuşma metninde ''Araçlarımızı, ekonomiyi ve güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek, yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemek için kullanacağız'' sözlerine yer verdi.

JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon fed faiz kararı hakkında açıklama yaptı. Dimon, enflasyonun Fed'in düşündüğünden kötü olması olasılığını değerlendirirken "25'er baz puanlık 4 faiz artırımı çok küçük bir miktar ve ekonominin bunu absorbe etmesi çok kolay olur" ifadelerine yer verdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise Fed faiz kararı hakkında yorum yaptı. Memiş dolar/TL kurunda Fed etkisinin görüldüğünün altını çizerken Amerika Merkez Bankası'nın 2021’de 2022’de 3 kez faiz artırımı yapmasını bekeldiğini ifade etti. Uzmanlar Fed faiz kararı ardından altın fiyatının yön bulacağının altını çizdi.

Fed fazi kararı öncesi ABD yatırım bankası Goldman Sachs, Fed'in bu yıl dört faiz artırımı yapacağını öngördü. Bilanço küçültülmesine yönelik açıklamanın da Temmuz ayında gelebileceğini duyurdu. Fed aralık ayı faiz kararını açıklanmıştı. Fed politika faizini beklentilere paralel olarak değiştirmedi ve yüzde 0-0.25 aralığında sabit bırakmıştı.