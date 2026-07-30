Dut kurusu ile yapılan kan değerlerini zirveye çıkarıyor: Suyu size enerji taşıyacak! Doğal kaynak

Günde 1 küçük avuç (yaklaşık 20-30 gram) doğrudan tüketilebilir. Kuru Dut Kürü / Çayı: 1 yemek kaşığı kuru dut, 1 bardak kaynar suda 5-8 dakika demlenerek tüketilebilir. Özellikle öksürük ve boğaz enfeksiyonlarında bu çay tercih edilir. Kahvaltılarda: Yulaf ezmesi, yoğurt veya kuruyemiş tabaklarına eklenerek doğal tatlandırıcı olarak kullanılabilir. Kuru dut suyu, bağışıklığı güçlendiren, sindirimi düzenleyen ve vücuttaki iltihabın atılmasına yardımcı olan şifalı bir bitkisel çaydır. Dut ve dut pekmezi, içerdiği yüksek doğal şeker, karbonhidrat ve mineraller sayesinde güçlü bir doğal enerji kaynağı olarak bilinir. Geleneksel yöntemlerle, özellikle kurutulmuş beyaz dutun suyla kaynatılıp güneş altında olgunlaştırılmasıyla hazırlanan bu besin, vücuda hızlı bir şekilde enerji sağlar. Beyaz dut kurusu, yüksek demir ve C vitamini içeriği sayesinde kansızlığa (anemiye) karşı etkili bir kan yapıcı kür olarak hazırlanır. Genellikle kaynayan suya atılıp kısa süre demlendirilerek veya aç karnına bir avuç tüketilerek kan değerlerini desteklemek amacıyla kullanılır.