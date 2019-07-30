Fed indirecek dünya rahatlayacak! Piyasaların gözü, 11 yıl aradan sonra verilecek aşağı yönlü faiz kararında

Avrupa ve Asya piyasalarının gözü kulağı ABD’den gelecek haberde. Zira Amerikan Merkez Bankası (Fed) yarın faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda faiz oranının 25 baz puan indirileceği beklentisi hâkim. Bu beklenti Borsa İstanbul’da (BİST) olumlu karşılık buldu. Fed’in kararını fiyatlayan yatırımcıların hisse alımlarıyla borsa dün bir ara 104 bin puanı aştı.

Döviz ve altın fiyatları düştü

Döviz ve altın fiyatlarında ise gerileme görüldü. Dolar 5,62 lira, Euro 6,26 lira, gram altın 257 lira seviyesine çekildi. Yatırım stratejistleri, olası faiz indirim kararının dünya borsalarında güçlü yükselişlerin yolunu açacağı konusunda hemfikir. Bunun BİST’te de rekorlar getireceğini kaydeden stratejistler, “Dolar ve altın fiyatlarında daha kuvvetli düşüşler de görebiliriz” tahmininde bulunuyor.

Dolar değer yitirecek

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD’nin resesyon riskinden ötürü faiz indirimine gitmek durumunda kaldığını belirterek, “Bu durum Avrupa ve Asya piyasalarına soluk aldıracaktır. Özellikle de ticaret savaşlarından olumsuz etkilenen Çin ekonomisini rahatlatacaktır” dedi. 25 baz puanlık faiz indiriminin akabinde küresel piyasalarda doların değer yitireceğini vurgulayan Memiş, “Kuşkusuz, bu gelişme bizim ve bizim gibi ülkeleri yararına olacaktır. Üretici ve tüketici fiyatları süratle normale dönecektir” diye konuştu.

Fed’in faiz oranını aşağı çekmesiyle makro verilerin iyileşeceğini dile getiren Memiş, “Dolar üç aylık periyotta 5,40 liraya inebilir. BİST de ilk etapta 110 bin puana arkasından 120 bin puana çıkabilir” şeklinde konuştu.

Olumlu yansımalar söz konusu

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk de Fed’in faiz indirim kararının Avrupa ile Asya borsalarınca satın alındığına işaret etti. İndirim ihtimalinin haziran ayından beri masaya yatırıldığını anlatan Yıldırımtürk, “Bu olasılığın dünya borsalarına olumlu yansımaları oldu, oluyor” ifadesini kullandı. Fed’in alacağı kararın tartışmaların odağında olduğunu aktaran Yıldırımtürk, şunları söyledi: “Bir defa faiz indirimine gidilecek mi? İndirim oranı ne olacak? İndirimin devamı gelecek mi? Sonraki toplantıda da benzer bir adım atılacak mı? Bu soruların cevabı belli değil. Öte yandan eski başkanlardan Janet Yellen’in iddia ettiği gibi 50 baz puanlık indirime gidilebilir mi? Böyle bir girişimde bulunulabilir mi? Bilemiyoruz. Şüphesiz, 50 baz puanlık indirim çok şeyi değiştirir. Borsalar hızla toparlanır. Buna bağlı olarak dolar 5,45 liraya düşer. Ama faize dokunulmazsa borsalarda sert satışlara tanık olabiliriz. Haliyle dolar 5,85 lirayı bulur.” Yıldırımtürk, faiz indiriminin akabinde paranın bollaşacağını dolayısıyla altın fiyatlarının bir miktar düşeceğini sözlerine ekledi.