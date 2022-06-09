Fed haziran faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz artışı sonrası altın düşer mi yükselir mi?

Haziran ayının girmesiyle birlikte gözler bir kez daha Fed faiz kararında. Zira Fed’den yapılan bir önceki açıklamada, haziran ayına vurgu yapılmıştı. Hal böyle olunca da FED toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? FED haziran faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022? FED faiz kararı ne olacak? soruları da merak edilir oldu.

Fed faizi artıracak mı?

Toplantıdan 50 baz puanlık faiz artışı çıkması beklenirken; Fed Başkanı Jerome Powell'ın piyasalara vereceği mesajlar kritik önemde olacak.

Enflasyonu düşürecek araçlara ve kararlılığa sahip olduklarını söyleyen Powell, konuşmasında para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini söyleyen Fed Başkanı, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini ifade etti. Bankanın, son olarak 50 baz puanlık faiz artışına gittiğini hatırlatan Powell, devam eden faiz artırımlarının uygun olacağını düşündüklerini dile getirdi.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed haziran faiz toplantısı ne zaman? Fed haziran faiz kararını ne zaman açıklayacak? Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 14 – 15 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Fed 15 Haziran'da Türkiye saati ile 21:00’de faiz kararını açıklayacak. Fed Başkanı Jerome Powell’in basın toplantısının ise 21:30’da başlaması bekleniyor. Fed faiz kararı altın fiyatlarını yukarı yönlü hareket ettireceği tahmin edilmekte.

Fed toplantı tarihleri

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül.