FED faizleri sabit bıraktı, Bitcoin 36.000 Dolar’ı gördü

ABD hisse senedi piyasaları da yükselirken karar sırasında 34.600 Dolar seviyelerinde bulunan Bitcoin, açıklamaların ardından TSİ gece saatlerinde 36.000 Dolar’a dokundu.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak, kripto paralardaki gelişmeleri değerlendirdi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu olan SEC’in spot Bitcoin yatırım fonuna (ETF) onay vereceği beklentileriyle son dönemde 34.000 Dolar’a kadar yükselerek 17 ayın zirvesini test eden Bitcoin, şu sıralar bu seriyi devam ettiriyor. Birkaç kez denemesini yaptığı 35.000 Dolar seviyesini aşmakta zorlanan Bitcoin, dün Fed sonrası güçlü bir atak ile 36.000 Dolar’a kadar yükseldi. Şu sıralar 35.300 Dolar’dan alıcı bulsa da güçlü görüntüsünü koruyor ve kısa vadeli trendin hala yukarı olduğunu gösteriyor. Son yükseliş dalgasında Bitcoin’in arkasında kalan Ethereum da Bitcoin dominasyonundaki düşüş ile 1.875 Dolar’a kadar yükseldi. Ethereum da sabah saatlerinde 1.840 Dolar düzeyinde fiyatlanıyor.



Her ne kadar görünüm olumlu olsa da 35.000 Dolar ve 36.000 Dolar seviyeleri Bitcoin’de teknik anlamda direnç hareketlerinin güçlü olduğu bölgeler. Bu civarda olası bir sıkılaşma Bitcoin için yorucu olabilir. Kısa vadeli işlem açmak için dikkatli olunması ve stop – limit emrinin kullanılmasını tavsiye ettiğimiz bir bölge.



Son olarak bu gelişmelerle genel görünüm dünden bugüne olumlu devam ederken SUSHI, RAY, CELO, JST ve ACH çift haneli kazançlar ile günün en çok yükselen kripto paraları olarak dikkat çektiler.