FED faizi sabit tutarsa dolar ne olur? FED varlık azaltımına giderse dolar, euro, altın düşer mi yükselir mi?

ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararlarına ilişkin tüm açıklamar dünya piyasalarını yakından ilgilendiriyor. Bundan dolayı da FED'in faiz indirimi, faiz artırımı yada faizleri sabit tutması dolar kuru başta olmak üzere euro, sterlin, altın fiyatlarının düşmesine ya da yükselsemisen neden oluyor. Küresel ekonomi için haftanın en önemli mesajlarının verileceği Fed faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı bu akşam saat 22:00’da gerçekleşecek. Yatırımcılar 18 Fed üyesinden kaçının 2022 yılında üç ya da daha fazla çeyrek puanlık faiz artırımı beklediğinde de odaklanacak.

FED'in varlık alımlarını azaltma hızını, Ocak ayından itibaren ikiye katlayarak aylık 30 milyar dolara çıkarması ve Mart ayında ise bu süreci tamamlaması bekleniyor. Peki FED varlık azaltımına giderse dolar ne olur?

FED faizi indirirse dolar ne olur?

Fed'in son dönemde gelen olumsuz ekonomik verilere değinmesi ve önümüzdeki Fed toplantıları için faiz indirimi sinyali vermesi piyasalarda volatiliteyi arttırabilir. Bu durumda dolar endeksi sert bir satış yiyebilir. Fed faiz indirirse dolar düşer. Dolayısı ile Türk Lirası değerlenir ve diğer döviz kurları karşısında da sepet faktörü ile değerlenen bir TL izleme ihtimalimiz yükselir.

Fed'in faiz indirimine değinmemesi halinde ise güçlü dolar algısı piyasalarda oluşabilir. Bu durumda ise dolar endeksinde toparlanma kaçınılmaz olacaktır. Fed'in daha doğrusu başkan Powell'ın piyasalara vereceği mesajlar oldukça önemlidir. Güvercin tonda söylemler dolara satış getirecek iken, şahin tonda bir Fed gecesi yaşanması halinde ise dolara alım gelme ihtimali yüksek olacaktır. Fed'in faiz indirmesi ya da faiz indirimi sinyali vermesi altın fiyatlarını pozitif etkileyecektir.

FED faizi sabit turasa altın düşer mi artar mı?

Fed faiz kararını sabit bırakması durumunda ise altın piyasasında yükselmeler veya düşmeler çok düşük oranlarda gerçekleşmektedir.

FED Başkanı Powell 30 Kasım’da kanun koyuculara yaptığı açıklamada, varlık alımlarının azaltılmasını hızlandırarak, bunu ilk planlandığı 2022 yılının ortasından birkaç ay daha önce sonlandırmayı düşünmenin uygun olacağını söylemişti.

Varlık alım programının ilk çeyrekte tamamlanması, Fed yetkililerinin varlık alımlarının azaltılması devam ederken faiz artırmak istemediklerini söylemeleri ile birlikte, FOMC’ye faiz artırımlarını daha önce başlatma seçeneği sağlayacak.