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Fed faiz kararını açıkladı! İşte dolarda son durum

Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Bu kararla birlikte dolar 5.01 seviyelerini gördü.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 21:10
Fed faiz kararını açıkladı! İşte dolarda son durum

Uluslararası piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. Dün başlayan toplantı bugün sona erdi ve Fed faiz kararını açıkladı.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Güne 4.93 TL ile başlayan ve akşam saatlerinde 5.01 TL'yi gören dolar Fed kararı öncesi 4.97 TL seviyelerindeydi. 

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

ABD Merkez Bankasının (Fed) Başkan Donald Trump'ın eleştirilerinden sonraki ilk toplantısında faiz artırması beklenmiyordu.

High Frequency Eonomics'in Başekonomisti Jim O'Sullivan, FOMC'nin politika faizini yüzde 1,75-2,00 aralığında sabit tutarken, eylül toplantısına yönelik faiz beklentilerini yükselteceği öngörüsünde bulunmuştu.

Moody’s Analytics Direktörü Ryan Sweet ise FOMC’nin faizleri sabit tutacağı toplantının karar metninde kayda değer bir değişikliğe gitmeyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

Capital Economics'in ABD ekonomisti Andrew Hunter da Fed'in faiz artırımı için eylül toplantısını bekleyeceği beklentisini paylaşmıştı.

İLK FAİZ ARTIŞI POWELL'IN AÇIKLAMALARIYLA GELMİŞTİ

İlk faiz artışı 21 Mart tarihinde Fed Başkanı Jerome Powell’ın ilk açıklamalarıyla gelmişti. Fed politika faizini 25 baz puan artışla 1,50-1,75 aralığına yükselttiğini duyurmuştu.

BİR ÖNCEKİ TOPLANTIDA NE OLMUŞTU?

Fed, bir önceki para politikası toplantısını 13 Haziran tarihinde gerçekleştirmiş, 25 baz puanlık faiz artırımına giderek federal fonlama oranını yüzde 1.75 – 2.00 seviyesine yükseltmişti.  

2018 BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Fed’le ilgili tahminlerde bulunan BlackRock'ın Asya Pasifik sabit getirili menkul kıymetler başkanı Gregor Carle ve Moody’s 3 kez faiz artırımı olacağını öngörürken,  Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Fed'in bu yıl dört kez faiz artırımına gidebileceği tahmininde bulundu.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 21:10
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