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Ekonomi FED faiz kararını açıkladı
Ekonomi

FED faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel olarak politika faizini bugün 75 baz puan daha artırdı. Böylece banka faizi yüzde 4'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 21:19:00 -
FED faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı.

Kasım ayı Fed toplantısı sona erdi. Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı ve faiz karar metni yayımlandı. Buna göre Fed politika faizi için 75 baz puan artırıma gitti. Fed kararı sonrası Başkan Jerome Powell'ın vereceği mesajlar gelecek dönemin para politikasına ilişkin mesajlar barındırdığından ekonomistlerin radarında yer alıyor.

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