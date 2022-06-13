Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Dolar euro altın tetikte: Fed haziran faiz kararı ne olur?

ABD'de enflasyon, beklentileri aşıp, 41 yılın yeni zirvesine çıktı. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 1 artarken, yıllık yüzde 8,6 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösterdi. Analistler, enflasyona ilişkin son verilerin, ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair görüşleri güçlendireceğini belirtiyor. Peki Fed faiz toplantısı ne zaman? Fed haziran faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Wells Fargo’nun makro strateji başkanı Michael Schumacher, ''Bence asıl önemli olan, Powell’ın konferansta bahsettiği ve Eylül ayı için vereceği faiz sinyalleridir. Şahin bir açıklama gelmezse insanlar bunu güvercin olarak görür'' ifadelerini kullandı. Goldman Sachs ekonomistleri Cuma günü tahminlerini, Çarşamba ve Temmuz aylarında yarım puanlık bir artışın üzerine Eylül ayında yarım puanlık bir artışı içerecek şekilde revize etti.

Fed haziran faiz toplantısı ne zaman? Fed faiz kararını ne zaman açıklar?

ABD Merkez Bankası (Fed) haziran ayı toplantısı 14-15 Haziran'da yapılacak. Faiz kararının 15 Haziran saat 21.00'de açıklanması bekleniyor.

Fed faiz kararı ne olur?

Analistler, enflasyona ilişkin son verilerin, ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair görüşleri güçlendireceğini belirtti. Yatırımcıların haziran, temmuz ve eylül aylarında 50'şer baz puanlık faiz artırımlarını fiyatladığını belirten analistler, 75 baz puanlık faiz artışı beklentilerinin de yeniden gündeme geldiğini kaydetti.

Mayıs ayında Fed, politika faizini 50 baz puan artırmıştı. Bununla beraber Fed faiz aralığını yüzde 0,25-0,50 düzeyinden yüzde 0,75-1 seviyesine yükseltmişti.