Küresel piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararında. Peki, FED kararı ne zaman açıklanacak? FED kararı ne zaman hangi gün açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Tüm dünya FED'in faiz kararını merakla bekleniyor. Analistlere göre, Fed'in varlık alımı azaltım hızını artırması ve dolayısıyla faiz artırım takvimini öne çekebilecek olması piyasalar üzerinde direkt etkili olacak. Merakla beklenen FED toplantısı 14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. FED faiz kararı 14 Aralık saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.

Fed’in gevşek para politikasının en istikrarlı savunucularından Chicago Fed Başkanı Chales Evans, enflasyonun tahminlerinin aksine düşmemekte inat etmesi halinde 2022 yılında faiz artırılmasının uygun olabileceğini söyledi.

Evans, faiz artırımlarına 2022’de başlanmasına, altı ay öncesine kıyasla daha açık olduğunu ifade etti.