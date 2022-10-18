FED faiz kararı ne oldu? FED kararını ne zaman açıklayacak?
Uluslararası piyasaları yakıdan takip edenler ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını araştırmaya başladı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Piyasaları yakından takip edenlerin gözü kulağı ABD Merkez Bankası faiz kararında... Peki, FED ne zaman faiz kararını açıklayacak?
FED faiz kararı ne oldu? FED kararını ne zaman açıklayacak?
Ekim ayında FED toplantısının olup olmayacağı merak ediliyor. ABD Merkez Bankası toplantı takvisine bakıldığında ekim ayı içerisinde bir toplantı bulunmuyor. Bir sonraki toplantının 1-2 Kasım 2022'de gerçekleşmesi bekleniyor. 2022 yılının son FED toplantısının ise 13-14 Aralık tarihlerinde yapılması planladı.
ABD'de ağustosta yüzde 0,1 artan TÜFE'nin eylülde yüzde 0,2 yükselmesi, endeksteki yıllık artışın ise yüzde 8,3'ten yüzde 8,1'e gerilemesi bekleniyor.
Veri öncesi para piyasası fiyatlamalarında Fed'in kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesine yüzde 81 ihtimal veriliyor.