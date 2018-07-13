0553 313 94 23

FED Başkanından faiz indirimi sinyali

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, gümrük tarifelerinin yükseltilmesinin ABD ekonomisini olumsuz etkileyebileceğini ifade ederek, "Eğer ekonomi zayıflarsa faiz oranlarını düşürebiliriz ya da artırma hızımızı yavaşlatabiliriz." dedi.

13 Temmuz 2018 Cuma 10:40
FED Başkanından faiz indirimi sinyali

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, ülke ekonomisine ve ekonomi politikalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, gümrük tarifelerinin yükseltilmesinin ülke ekonomisini olumsuz etkileyebileceğini belirterek, "Eğer ekonomi zayıflarsa faiz oranlarını düşürebiliriz ya da artırma hızımızı yavaşlatabiliriz." dedi.

Powell, "Marketplace" adlı internet sitesine verdiği mülakatta, ülke ekonomisine ve ekonomi politikalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Amerikan ekonomisinin iyi durumda olduğunu vurgulayan Powell, "ABD ekonomisi şu an konjonktürel açıdan iyi durumda. Tam istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerimize yakın. Bankacılık sektörünün iyi sermayelendirilmiş olduğunu ve eskisine kıyasla daha iyi yönetildiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Jerome Powell, diğer taraftan uzun vadeli sorunların kendisini endişelendirdiğini belirtirken, iş gücü ve verimlilik artışının yaşlanan nüfus nedeniyle yavaşladığına da işaret etti.

'ENFLASYON HEDEFİMİZE TAMAMEN ULAŞTIK'

Ücretlerdeki artışın beklenenden yavaş kalmasını "bir bilmece" olarak nitelendiren Powell, istihdam konusunda ülkenin farklı bölgelerinden ve farklı sektörlerinden gelen arz eksikliği şikayetlerinin ücretlerin çok yavaş artmasıyla uyumsuz olduğuna dikkati çekti.

Fed Başkanı Powell, enflasyonun ise kademeli yükselişle yüzde 2'ye çıkmasına rağmen bunun Fed'in hedefine tam olarak ulaştığı anlamına gelmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Enflasyon hedefimize çok yakınız ancak tamamen ulaştığımızı söyleyemem. Bu konuda zafer ilan etmedik. Biz enflasyonun simetrik olarak yüzde 2 civarında olmasını istiyoruz. Bu nedenle yüzde 2'ye sadece bir kez ulaşılmış olması, hedefimizi tam anlamıyla gerçekleştirdiğimiz anlamına gelmiyor."

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 10:40
  1. ABD Merkez Bankası
  2. Fed

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cari açık sorununa neşter vurulacak
    1. Cari açık sorununa neşter vurulacak
    2. Şehitlerin anısına bastırılan..
    3. Faiz ve enflasyon düşecek Türkiye..
    4. Acun Ilıcalı Adnan Oktar'dan gözaltına..
    5. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a tazminat..
    6. Diğerleri ölünce terörist böyle teslim..
    7. Online tatil pazarı yüzde 190 büyüdü
    8. Facebook'a veri sızdırma soruşturması
    9. Acun Ilıcalı 'Adnan Oktar'ın talebesi'..
    10. İhracatın yönetim kadroları belli oldu
    11. Damat online satış ile uçtu
    12. Adnan Oktar kediciğinden bomba Acun..
    13. Oktar sağlık kontrolünden geçirildi
    14. Adnan Oktar'ın adamı polisi..
    15. FED Başkanından faiz indirimi sinyali
    16. Yasin Öztekin kimdir?
    17. 657’de reform zamanı
    18. Meteorolojiden hafta sonu uyarısı!
    19. Van Jandarma Komutanlığı'ndan..
    20. Kedicik her şeyi anlattı! Çıplak namaz..
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Oktar, gözaltına alınmadan önce kiminle görüştü?
    Oktar, gözaltına alınmadan önce kiminle görüştü?
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...