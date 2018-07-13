FED Başkanından faiz indirimi sinyali

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, ülke ekonomisine ve ekonomi politikalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, gümrük tarifelerinin yükseltilmesinin ülke ekonomisini olumsuz etkileyebileceğini belirterek, "Eğer ekonomi zayıflarsa faiz oranlarını düşürebiliriz ya da artırma hızımızı yavaşlatabiliriz." dedi.

Powell, "Marketplace" adlı internet sitesine verdiği mülakatta, ülke ekonomisine ve ekonomi politikalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Amerikan ekonomisinin iyi durumda olduğunu vurgulayan Powell, "ABD ekonomisi şu an konjonktürel açıdan iyi durumda. Tam istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerimize yakın. Bankacılık sektörünün iyi sermayelendirilmiş olduğunu ve eskisine kıyasla daha iyi yönetildiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Jerome Powell, diğer taraftan uzun vadeli sorunların kendisini endişelendirdiğini belirtirken, iş gücü ve verimlilik artışının yaşlanan nüfus nedeniyle yavaşladığına da işaret etti.

'ENFLASYON HEDEFİMİZE TAMAMEN ULAŞTIK'

Ücretlerdeki artışın beklenenden yavaş kalmasını "bir bilmece" olarak nitelendiren Powell, istihdam konusunda ülkenin farklı bölgelerinden ve farklı sektörlerinden gelen arz eksikliği şikayetlerinin ücretlerin çok yavaş artmasıyla uyumsuz olduğuna dikkati çekti.

Fed Başkanı Powell, enflasyonun ise kademeli yükselişle yüzde 2'ye çıkmasına rağmen bunun Fed'in hedefine tam olarak ulaştığı anlamına gelmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Enflasyon hedefimize çok yakınız ancak tamamen ulaştığımızı söyleyemem. Bu konuda zafer ilan etmedik. Biz enflasyonun simetrik olarak yüzde 2 civarında olmasını istiyoruz. Bu nedenle yüzde 2'ye sadece bir kez ulaşılmış olması, hedefimizi tam anlamıyla gerçekleştirdiğimiz anlamına gelmiyor."