Fed Başkanı Powell ser verip sır vermedi! Faizler inecek ama ne zaman?

Fed Başkanı öncelikle enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde Fed'in yüzde 2 hedefine geri dönmesini beklediğini belirtti. Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'ne yaptığı açıklamalar, önceden yaptığı basın toplantısındaki yorumlarla uyumlu oldu. Ancak, son hükümet raporları enflasyonun yükseldiğini ve işe alımların arttığını gösterdi.

Enflasyonla mücadele konusundaki belirsizlikler devam ederken Fed, politika belirleme sürecinde daha fazla veri görmeyi tercih ediyor.

Powell, enflasyon verilerindeki artışa rağmen endişelerini erteleyerek enflasyonun önceki yıla göre azaldığını belirtti.

Powell, Fed'in "Faiz oranlarını çok erken düşürmek ve ekonomiyi zayıflatmak veya faiz oranlarını çok geç veya çok az düşürmek ve ekonomiyi yavaşlatmak" şeklinde iki riskle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Finansal piyasalar, Fed'in gösterge faiz oranında yapacağı ilk indirimin zamanlamasını bekliyor. Powell'ın açıklamaları, faiz indirimlerinin zamanlaması konusunda ise net bir ipucu vermedi.

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ABD'de Başkan Biden yönetimi, enflasyonla mücadele etmek için çaba sarf ediyor ve haksız fiyat artışlarına karşı önlem almaya çalışıyor. Bazı Demokratlar, Fed'in faiz indirimlerinin konut fiyatları gibi önde gelen piyasaları düşürmesine yardımcı olacağını belirterek konuya dikkat çekti.

Ayrıca, Powell, en büyük bankaların ek sermaye tutma zorunluluğunu değiştireceklerini de söyledi.