FED başkanı bu kez moral vermedi

Powel, son günlerde Başkan Trump tarafından da dile getirilen negatif faiz için de “ABD’de cazip bir politika değil” dedi. Powell, pandeminin bir sonraki fazını değerlendirdiği konuşmasında ekonomik faaliyetlerdeki bozulmanın ölçek ve hızının benzersiz olduğunu ve uzun bir süre zayıf büyüme görülebileceğini söyledi. Powell konuşmasında şu mesajı verdi: “Toparlanma yoluna girene kadar ekonomiye yardım için tüm araçları kullanacağız...”