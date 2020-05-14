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Ekonomi

FED başkanı bu kez moral vermedi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomik görünümün yüksek oranda belirsiz ve aşağı yönlü risklerin ciddi olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 10:51:00 -
FED başkanı bu kez moral vermedi

Powel, son günlerde Başkan Trump tarafından da dile getirilen negatif faiz için de “ABD’de cazip bir politika değil” dedi. Powell, pandeminin bir sonraki fazını değerlendirdiği konuşmasında ekonomik faaliyetlerdeki bozulmanın ölçek ve hızının benzersiz olduğunu ve uzun bir süre zayıf büyüme görülebileceğini söyledi. Powell konuşmasında şu mesajı verdi: “Toparlanma yoluna girene kadar ekonomiye yardım için tüm araçları kullanacağız...”

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