0553 313 94 23

Fed Başkan Yardımcısı Clarida'dan "nötr faiz" açıklaması

“Bugünkü politika faizi, eylül ayında açıklanan uzun vadeli tahminlerin altında olsa da nötr faiz seviyesine sıkılaştırmanın başladığı Aralık 2015’e kıyasla çok daha yakın”

27 Kasım 2018 Salı 17:27
Fed Başkan Yardımcısı Clarida'dan "nötr faiz" açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, bankanın nötr faiz ve işsizlik oranına yönelik değerlendirmesinin sürdüğünü belirterek, “Bugünkü politika faizi, eylül ayında açıklanan uzun vadeli tahminlerin altında olsa da nötr faiz seviyesine sıkılaştırmanın başladığı Aralık 2015’e kıyasla çok daha yakın” dedi.

Clarida, New York kentinde yaptığı konuşmada, ABD ekonomisine ve para politikasına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ülke ekonomisinin temellerinin güçlü olduğunu vurgulayan Clarida, bu yıl yüzde 3’ü aşması beklenen büyümenin gelecek sene sürmesiyle birlikte ABD tarihindeki en uzun büyüme dönemine ulaşılacağına işaret etti.

Clarida, iş gücü piyasasının da gayet sağlıklı olduğunu ve ücret artışının yıllık yüzde 3 civarına yaklaştığını kaydederken, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Güçlü iş gücü piyasası, yüzde 2 enflasyon hedefimize yakın seyreden enflasyon ve 2019 yılı için ortaya koyduğum ekonomik görünüm çerçevesinde, para politikasının büyümenin bu safhasında enflasyon hedefimizle uyumlu büyüme ve tam istihdam seviyelerini korumayı amaçlaması gerektiğini düşünüyorum. Faiz oranları açısından bu aşamada, geniş kapsamlı verileri incelemeye devam etmemizin ve faiz patikasının ikili hedeflerimizle sürdürülebilir şekilde uyumlu olup olmadığını ölçmenin özellikle önemli olduğuna inanıyorum.”

Öte yandan, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin ekonomiyi dengede tutacak nötr faiz seviyesi hakkında farklı görüşlere sahip olduğunu aktaran Clarida, “Bugünkü politika faizi, eylül ayında açıklanan uzun vadeli tahminlerin altında olsa da nötr faiz seviyesine sıkılaştırmanın başladığı Aralık 2015’e kıyasla çok daha yakın” görüşünü paylaştı.

Fed Başkan Yardımcısı Clarida, nötr faiz ve işsizlik oranına yönelik değerlendirme sürecinin kademeli parasal normalleşmeyi desteklediğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 17:27
  1. Enflasyon
  2. faiz
  3. Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida
  4. nötr
  5. Para politikası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına hapis
    1. Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına..
    2. Diplomatik zafer! 'Çingene Kızı'..
    3. 16 suçtan aranan şüpheli tutuklandı
    4. "Galatasaray maçı bir penaltıya..
    5. Kocaeli'de 747 polisle huzur uygulaması!
    6. Gaziantep'te feci kaza! 3 yaralı
    7. Karabük'te FETÖ'cü imam tutuklandı!
    8. Gri listedeki 300 bin TL ödüllü..
    9. Aranan teröristler listesinde "gri..
    10. İsrail'in Müslüman ülkelere..
    11. Korkunç olay! Kumsalda yürürken, insan..
    12. Aykut Kocaman'dan Galatasaray'a..
    13. Avrupa'daki tüketici dernekleri..
    14. Sinop’ta ağlara 8 kiloluk levrek takıldı
    15. Beşiktaş'taki market gaspı kamerada
    16. İş adamı direksiyonunun başında..
    17. Borussia Dortmund otobüsüne bombalı..
    18. Hürriyet Gazetesi'ne saldırıda karar..
    19. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Almanya ve..
    20. Üç aylık bebeğin gelişim özellikleri
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor