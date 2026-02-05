  • İSTANBUL
Ekonomi Fed, bankalara yönelik stres testi yaptı
Ekonomi

Fed, bankalara yönelik stres testi yaptı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Fed, bankalara yönelik stres testi yaptı

ABD Merkez Bankası, büyük ölçekli bankaların derin bir küresel resesyon karşısındaki dayanıklılığını ölçmek için uygulanacak stres testi senaryolarını duyurdu. Senaryolarda işsizlikte sert artış ve varlık fiyatlarında ciddi düşüşler öne çıkıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), büyük bankaların ciddi bir resesyon durumunda nasıl performans göstereceğini ölçmeye yönelik stres testi için varsayımsal senaryolarını tamamladı.

Fed'den yapılan açıklamada, nihai senaryoların geçen yıl ekim ayında önerilen senaryolarla büyük ölçüde benzerlik gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, bu yıl 32 bankanın ticari ve konut gayrimenkul piyasaları ile kurumsal borç piyasalarında artan stresin olduğu ciddi bir küresel resesyona karşı test edileceği aktarıldı.

Bu yılki senaryoda ülkede işsizlik oranının yaklaşık 5,5 puan artarak yüzde 10'a yükseldiği aktarılan açıklamada, işsizlikteki artışa şiddetli piyasa oynaklığı, kurumsal tahvil getiri farklarının genişlemesi ve varlık fiyatlarında çöküşün eşlik edeceğine, buna konut fiyatlarında yaklaşık yüzde 30 ve ticari gayrimenkul fiyatlarında yüzde 39'luk düşüşün de dahil olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, ayrıca mevcut stres sermaye tamponu gerekliliklerinin 2027'ye kadar korunmasına karar verildiği kaydedildi.

