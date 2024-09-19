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Ekonomi FED açıklaması sonrası harekete geçildi! Merkez Bankası'ndan önemli faiz kararı!
Ekonomi

FED açıklaması sonrası harekete geçildi! Merkez Bankası'ndan önemli faiz kararı!

Yeniakit Publisher
2024-09-19 11:58:00 - 2024-09-19 12:08:41
FED açıklaması sonrası harekete geçildi! Merkez Bankası'ndan önemli faiz kararı!

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları Temmuz ayı sonu itibarTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Fed'in politika faizini 50 baz puan indirmesinin ardından yabancı para serbest hesaplara ödenecek faizi yüzde 3,75 seviyesine çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz indiriminin ardından bu kez de Fed'in faiz indirimi sonrasında yabancı para serbest hesaplara ödenen faizi indirdi.

75 BAZ PUAN İNDİRİME GİTTİ

Buna göre TCMB, kendisinde tutulan yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 75 baz puan indirdi.

Kararda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 50 baz puanlık faiz indirimi etkili oldu.

Karar ile Türk Lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin faizle tesis edilen kısmına uygulanan faiz oranı yüzde 4,50'den yüzde 3,75'e çekildi.

TCMB Haziran ayında da AMB'nin faiz indiriminin ardından bu hesaplara verilen faizi 25 baz puanla yüzde 4,50 seviyesine indirmişti.

FAİZ KARARI SAAT 14'TE AÇIKLANACAK

Merkez Bankası, politika faizi kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.

TCMB'nin faizi üst üste altıncı kez yüzde 50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Piyasa aktörleri faiz kararına ilişkin toplantı metnindeki değişikliklere odaklanacak.

SERBEST HESABA ÖDENEN FAİZ NE DEMEK?

Serbest hesap TCMB'de zorunlu karşılık kapsamında olmayan hesaplara işaret ediyor. Bu faiz oranı bankaların TCMB'de tuttukları yabancı para mevduatlarına ödenen getiri anlamına geliyor.

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