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Yerel Feci şekilde can verdi! Kaza saniye saniye kaydedildi
Yerel

Feci şekilde can verdi! Kaza saniye saniye kaydedildi

Yeniakit Publisher
2024-06-09 15:08:00 -

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza anı ise saniye saniye görüntülendi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Furkan Y. idaresindeki 05 ADG 261 plakalı otomobil, Balkar Beldesi içerisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Saniye Avcı’ya (72) çarptı. Çarpmanın etkisiyle karayoluna düşen yaşlı kadın ağır yaralandı. Saniye Avcı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Furkan Y. ise ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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