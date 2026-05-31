Feci otobüs kazasında kahreden detaylar! Facia geliyorum demiş
Feci otobüs kazasında kahreden detaylar! Facia geliyorum demiş

Feci otobüs kazasında kahreden detaylar! Facia geliyorum demiş

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra alev topuna dönen yolcu otobüsünde 1'i bebek 8 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı kazada dehşete düşüren detaylar ve yaralıların ilk ifadeleri ortaya çıktı. Jandarmada ifade veren kazazedelerin, katliam gibi kazadan yaklaşık 20 dakika önce şoförün araçtaki arıza nedeniyle otobüsü kenara çekip kontrol ettiğini, ardından tehlikeye davetiye çıkararak yola devam ettiğini söyledikleri öğrenildi.

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra yanan yolcu otobüsünde 1'i bebek 8 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı kazada, yaralıların ilk ifadeleri ortaya çıktı. Yaralıların, jandarmadaki ifadelerinde, kazadan yaklaşık 20 dakika önce şoförün araçta meydana gelen bir arıza nedeniyle otobüsü yol kenarına çekip kontrol yaptığını, daha sonra yola devam ettiğini söyledikleri öğrenildi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında, Aydın-Denizli Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir-Antalya seferini yapan, Mustafa Fevzi Merdün'ün (50) kullandığı Pamukkale Turizm'e ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Sağlık görevlilerinin kontrolünde otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdün ile yolcular Civan Şen, 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen, Hayriye Arıkan, Merve Erik, Zehra Eyiol, Kırgızistan uyruklu Güli Tayboya ve Fatma Kartal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay sırasında baba Civan Şen'in, 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen'i korumak amacıyla üzerine kapandığı öğrenildi.

33 YARALIDAN 17'Sİ TABURCU EDİLDİ

Kazada yaralanan 33 kişi ise ilk müdahalelerinden sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 17'si tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 16 kişinin tedavisinin sürdüğü ve 2’sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

CENAZELER İÇİN DNA İNCELEMESİ

Kazada yanarak yaşamını yitirenlerin cenazelerinin kime ait olduğunun da yapılacak DNA incelemeleriyle kesin olarak belirleneceği bildirildi. Bu kapsamda İzmir ve Antalya'dan Denizli'deki Adli Tıp Kurumu'na gelen yakınlardan kan örnekleri alındı. DNA incelemelerinin tamamlanmasından sonra cenazelerin ailelerine teslim edileceği, sürecin yaklaşık 1 hafta sürebileceği öğrenildi.

YARALILARIN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Yolcuların çoğunun kaza sırasında uyuduğu öğrenildi. Yaralıların jandarmaya verdiği ilk ifadelerde, otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdün'ün kazadan yaklaşık 20 dakika önce, otoyolda seyir halindeyken araçta meydana gelen bir arıza nedeniyle otobüsü yol kenarına çektiğini, araçtan inerek kontrol yaptığını ve ardından yoluna devam ettiğini söyledikleri öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

