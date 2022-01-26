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Dünya Feci ölüm: Yaktığı ateş üzerine sıçrayınca yaşamını yitirdi
Dünya

Feci ölüm: Yaktığı ateş üzerine sıçrayınca yaşamını yitirdi

Fatih’te madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişi, ısınmak için yaktığı ateşin üzerine sıçraması sonucu yanarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 23:24:00 -
Feci ölüm: Yaktığı ateş üzerine sıçrayınca yaşamını yitirdi

Olay, akşam saatlerinde Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yaşadığı öğrenilen madde bağımlısı Mehmet Kaya (35), ısınmak için metruk bir dükkanın içinde ateş yaktı. Mehmet Kaya, yaktığı ateşin üzerine sıçramasıyla yanarak feci şekilde can verdi.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, olayın yaşandığı alana emniyet şeridi çekerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından Mehmet Kaya’nın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Çevrede esnaf olan Alaaddin Ergün, “Arkadaşımızdı. Kendisi ayakkabıcı. Dışarılarda yatıyor. Ailesinden kopmuş. Ailesi Gaziantep’te yaşıyor. Madde bağımlısıydı. Biz içme diyorduk. Ateş yakarken kendisini yakmış” dedi.

 

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